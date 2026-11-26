Chiều 26/11, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự.

Dự sự kiện có các đồng chí: Thiếu tướng Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế.

Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An phát biểu tại Hội nghị triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự trong và ngoài khuôn viên bệnh viện. Ảnh: An Duyên

Mỗi ngày, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tiếp nhận khoảng 5.000 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị.

Tại khu vực cổng và các tuyến đường tiếp giáp bệnh viện, tình trạng cò mồi, môi giới, chèo kéo người bệnh mua thuốc, vật tư y tế, thuê giường, sử dụng dịch vụ vận chuyển... vẫn diễn biến phức tạp.

Toàn cảnh khu vực Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: An Duyên

Cùng với đó, hoạt động bán hàng rong, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến mỹ quan và môi trường khám, chữa bệnh. Dù đã nhiều lần chấn chỉnh nhưng tình trạng vi phạm vẫn tái diễn, gây bức xúc cho bệnh nhân, người nhà và cán bộ y tế.

Theo phương án được triển khai, lực lượng Công an tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với bệnh viện trong nắm bắt tình hình, trao đổi thông tin, phát hiện và xử lý các hành vi gây mất an ninh trật tự. Trọng tâm kiểm soát ở khu vực cổng ra vào, khuôn viên, hành lang, các khoa, phòng và địa bàn xung quanh bệnh viện.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT khu vực trước cổng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: An Duyên

Đáng chú ý, các hộ kinh doanh tại những vị trí không phù hợp được yêu cầu tìm địa điểm khác để hoạt động, chấm dứt việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và khu vực cổng bệnh viện. Các hoạt động kinh doanh phải tuân thủ quy định pháp luật, không chèo kéo, gây phiền hà cho bệnh nhân và người nhà.

Đại diện Công an tỉnh và Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An ký cam kết phối hợp đảm bảo ANTT khu vực bệnh viện. Ảnh: An Duyên

Việc triển khai phương án phối hợp nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm, lập lại trật tự khu vực bệnh viện, bảo đảm an toàn cho bệnh nhân và đội ngũ thầy thuốc.