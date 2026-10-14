Ngăn chặn 'tín dụng đen' len lỏi khu công nghiệp

Lợi dụng thân quen để “giăng bẫy” vay nợ

Thành phố Đồng Nai là địa bàn công nghiệp trọng điểm của khu vực phía Nam, tập trung 58 khu công nghiệp, thu hút hàng triệu công nhân và người lao động tự do từ khắp nơi đến làm việc, sinh sống và lập nghiệp. Đằng sau những dây chuyền sản xuất hoạt động ngày đêm là cuộc sống của hàng trăm nghìn gia đình, với biết bao khoản chi phí phải lo toan như tiền thuê nhà, điện nước, ăn uống, học hành của con cái, thuốc men cho người thân và những khoản phát sinh bất ngờ.

Chỉ cần một biến cố về sức khỏe, một khoản viện phí đột xuất hoặc vài ngày chưa đến kỳ nhận lương, bài toán chi tiêu gia đình đã có thể trở nên khó khăn. Nhận thấy đây là cơ hội kiếm tiền nhanh mà không tốn sức lao động, những đối tượng tội phạm núp dưới mác công nhân lập tức dùng lời đường mật dụ dỗ vay tiền nhanh, thủ tục đơn giản, không cần thế chấp để dụ những công nhân là bạn bè hoặc những người cùng làm chung trong công ty rơi vào cái bẫy.

Điển hình vào những ngày cuối tháng 5 đầu 6/2026, qua công tác nắm tình hình, Đồn Công an Khu công nghiệp Long Thành phát hiện dấu hiệu về hai nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen. Nhận được sự phối hợp của công nhân, người lao động nên chỉ ít ngày sau khi vào cuộc điều tra, lực lượng Công an đã nhanh chóng lần ra được hai đối tượng cầm đầu hai nhóm là Nguyễn Văn Hùng và Dương Văn Thanh cùng ngụ tại xã Phước An. Sau khi củng cố đầy đủ chứng cứ phạm tội, Đồn Công an Khu công nghiệp Long Thành đã triệu tập hai đối tượng lên trụ sở làm việc.

Công an Khu công nghiệp Nhơn Trạch tổ chức tuyên truyền pháp luật đến người lao động

Lúc đầu Hùng và Thanh cho rằng thấy những đồng nghiệp gặp cảnh khó khăn nên ra tay tương trợ với lãi suất trong giới hạn pháp luật cho phép. Tuy nhiên, trước những bằng chứng không thể chối cãi, cuối cùng cả hai khai nhận đã cho nhiều công nhân cùng làm chung hoặc làm ở những công ty xung quanh vay tiền với lãi suất dao động từ 300 -360%/năm và hoạt động từ đầu năm 2025 đến lúc bị bắt. Để bảo đảm việc thu hồi nợ, các đối tượng yêu cầu người vay thế chấp thẻ ATM nhận lương hàng tháng từ công ty, đến ngày lĩnh lương, đối tượng mang thẻ đến trụ ATM để rút tiền, tự trừ tiền lãi rồi mới hoàn trả số dư còn lại cho người vay.

Cũng trong thời gian này, Đồn Công an Khu công nghiệp Nhơn Trạch đã triệt phá vụ cho vay lãi nặng nhằm vào công nhân. Qua công tác tuần tra phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trong khu công nghiệp Nhơn Trạch 6, Cơ quan Công an phát hiện đối tượng Phan Văn Lâm thường xuyên bí mật nhận tiền hoặc thẻ ATM của một số công nhân nên tổ chức theo dõi. Chỉ vài ngày triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Đồn Công an Khu công nghiệp Nhơn Trạch đã thu thập được nhiều thông tin, tài liệu chứng minh Lâm đang thực hiện hoạt động cho vay lãi nặng đối với công nhân trong Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6. Qua đấu tranh trực tiếp, Lâm khai nhận đã dụ được 8 công nhân là bạn bè thân thiết cùng làm trong công ty vay tổng số tiền 47 triệu đồng với mức lãi khoảng 15%/tháng, thu lợi bất chính hơn 36,4 triệu đồng.

Giúp công nhân nhận diện “tín dụng đen”, nâng cao ý thức pháp luật

Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tín dụng đen nhắm vào công nhân, ngay sau khi triệt phá hàng loạt những băng nhóm, đối tượng, Ban giám đốc Công an TP Đồng Nai đã chỉ đạo cho các đơn vị nghiệp vụ, Công an các phường, xã, đặc biệt là Đồn Công an các khu công nghiệp triển khai ngay công tác tuyên truyền pháp luật. Công tác này không thực hiện theo lối mòn, mà phối hợp cùng doanh nghiệp tổ chức lồng ghép trong những đợt sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao để công nhân dễ tiếp thu, dễ ghi nhớ.

Đồn Công an Khu công nghiệp Nhơn Trạch phối hợp tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 300 công nhân, người lao động tại Công ty TNHH Home Appliance CMC Việt Nam. Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến các quy định cốt lõi của pháp luật về hình sự, phòng, chống ma túy, phòng, chống mua bán người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Đặc biệt, báo cáo viên đã trực tiếp hướng dẫn người lao động nhận diện rõ các phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi của các loại tội phạm hiện nay, mà điển hình là các đối tượng hoạt động cho vay nặng lãi là những đồng nghiệp đang dùng đủ mọi chiêu trò dụ dỗ công nhân, người lao động trong cùng doanh nghiệp rơi vào cái bẫy của chúng.

Cũng trong chương trình tuyên truyền pháp luật, ngày 4/8/2026, Đồn Công an Khu công nghiệp Long Thành phối hợp với Công ty TNHH Hempel Việt Nam tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và phòng, chống tội phạm cho người lao động. Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên đã xây dựng giáo trình thành các câu hỏi, đáp có thưởng, trong đó báo cáo viên đưa ra câu hỏi rồi mời công nhân xung phong trả lời, đặc biệt phân tích trực tiếp các vụ cho vay nặng lãi trên địa bàn vừa bị triệt phá.