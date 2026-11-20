Các quầy hàng rong bày bán trước cổng trường, ảnh hưởng trật tự đô thị, an toàn giao thông. Ảnh: NGUYÊN KHƯƠNG

Ghi nhận trước giờ vào học và tan trường, khu vực cổng nhiều trường học trên địa bàn thành phố luôn tấp nập xe đẩy, quầy hàng rong bày bán đủ loại thức ăn, đồ uống và đồ chơi.

Chỉ với vài nghìn đồng, học sinh có thể dễ dàng mua xiên cá viên chiên, xúc xích, lạp xưởng hay những món ăn vặt bắt mắt.

Do bận rộn công việc, không ít phụ huynh lựa chọn cho con tiền tự mua bữa sáng trước khi vào lớp. Chị Nguyễn Thị Mai Lan (xã Hòa Vang) chia sẻ, do không có nhiều thời gian chuẩn bị bữa sáng tại nhà, chị thường để con tự mua thức ăn trên đường đến trường.

Nhiều phụ huynh cùng chung lo lắng về việc trẻ có thể gặp phải tình trạng sử dụng thực phẩm hàng rong không an toàn.

Việc học sinh, nhất là trẻ nhỏ chưa đủ kỹ năng nhận biết thực phẩm an toàn, khiến mối lo này càng hiện hữu.

Thêm vào đó, hoạt động mua bán nhộn nhịp ngay trước cổng trường khiến nhiều người dừng, đỗ xe tùy tiện, chiếm dụng vỉa hè, lòng đường, gây lộn xộn và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông vào giờ cao điểm.

Để bảo vệ sức khỏe học sinh, bà Trương Thị Hồng Thanh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tây Hồ (phường Hải Châu) cho biết, nhà trường thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở phụ huynh không mua quà vặt cho con em. Trường phân công giáo viên trực vào các khung giờ đầu buổi, ra chơi và tan trường để theo dõi, kịp thời nhắc nhở học sinh.

Giáo viên chủ nhiệm cũng lồng ghép hướng dẫn các em cách lựa chọn thực phẩm an toàn trong các buổi sinh hoạt lớp. Cùng với đó, lực lượng bảo vệ túc trực tại cổng trường sẽ phối hợp với chính quyền địa phương nhắc nhở, đẩy đuổi các trường hợp vi phạm.

Ở góc độ địa phương, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Khê Hồ Văn Dũng thông tin, thời gian qua, UBND phường liên tục tổ chức kiểm tra, tuyên truyền và xử lý vi phạm trật tự đô thị tại khu vực cổng trường. Công an phường chủ trì xây dựng lịch ra quân với tần suất 3 ca/ngày nhằm thu giữ phương tiện, đẩy đuổi hàng rong lấn chiếm lòng, lề đường.

“Phường sẽ rà soát, lập danh sách quản lý các điểm kinh doanh quanh trường học; vận động ký cam kết chấp hành quy định an toàn thực phẩm và trật tự đô thị. Chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, tái lấn chiếm để trả lại môi trường học đường bình yên”, ông Dũng nhấn mạnh.

Chi cục trưởng Chi cục An toàn thực phẩm thành phố Đinh Văn Tuấn cho hay, thời gian tới, bên cạnh việc kiểm tra định kỳ bếp ăn bán trú, Chi cục sẽ đẩy mạnh giáo dục kiến thức an toàn thực phẩm cho học sinh, phụ huynh và cả các hộ kinh doanh quanh trường.

“Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND các phường, xã tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh thức ăn đường phố; trong đó chú trọng xử lý nghiêm các sản phẩm không bao bì, nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ”, ông Tuấn nói.