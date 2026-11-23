Ngày 23/11, lực lượng chức năng Đức cho biết đã phát hiện 5 người tử vong tại một căn hộ ở thị trấn biên giới Kehl, miền Tây nước này, trong đó có 3 trẻ em. Theo thông tin sơ bộ, vụ việc được cho là liên quan đến rò rỉ khí độc.