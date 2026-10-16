Ngăn chặn thông tin sai lệch về dịch bệnh

Tại hội thảo có chủ đề “Niềm tin của công chúng, minh bạch và hành động tập thể trong ứng phó dịch Ebola” diễn ra tại Nairobi, thủ đô của Kenya, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) châu Phi kêu gọi tăng cường phối hợp nhằm ngăn chặn thông tin sai lệch, đồng thời đẩy mạnh các nỗ lực ứng phó dịch bệnh do virus Ebola tại châu Phi.

Nhân viên y tế một trung tâm chống dịch ở Ituri, CHDC Congo (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Các đại biểu tham dự hội thảo nhấn mạnh, việc cung cấp thông tin kịp thời, chính xác và có thể kiểm chứng đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường các biện pháp can thiệp tại cộng đồng và ngăn chặn virus lây lan.

Tân Hoa xã dẫn lời đại diện WHO tại Kenya, bà Neema Rusibamayila Kimambo cho biết, truyền thông chính xác, dựa trên bằng chứng là một trụ cột cơ bản trong công tác ứng phó dịch bệnh, góp phần cắt đứt các chuỗi lây truyền và ngăn ngừa tử vong.

Trong khi đó, ông Wessam Mankoula, Giám đốc Trung tâm Ứng phó khẩn cấp y tế công cộng, đồng thời là người đứng đầu Nhóm hỗ trợ quản lý sự cố cấp châu lục của CDC châu Phi cho rằng, thông điệp truyền thông dựa trên sự thật có thể thúc đẩy thay đổi hành vi, giúp người dân hiểu rõ cơ chế lây truyền của virus Ebola và chủ động thực hiện các biện pháp nhằm cắt đứt chuỗi lây nhiễm.

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh đợt dịch Ebola đang diễn ra nghiêm trọng tại Cộng hòa Dân chủ Congo, với hơn 9.000 ca bệnh, trong đó có hơn 4.000 ca tử vong. Theo CDC châu Phi, nguồn lực y tế hạn chế cùng hoạt động của các nhóm vũ trang đang cản trở công tác ứng phó dịch bệnh tại Cộng hòa Dân chủ Congo.

Tình hình dịch bệnh tại Cộng hòa Dân chủ Congo dấy lên lo ngại nguy cơ dịch lan sang các nước láng giềng. Uganda đã xác nhận 20 ca mắc Ebola và 2 trường hợp tử vong. Mới nhất, Kenya cũng thông báo trường hợp thứ hai nhiễm bệnh, liên quan đợt dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo.