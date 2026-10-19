Ngăn chặn thông đồng, dìm giá, hiện tượng 'quân xanh, quân đỏ'

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Tổ 2 (Ảnh: Quang Vinh)

Ngày 19/10, Quốc hội thảo luận tại Tổ về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi). Tại Tổ 2 (Đoàn TPHCM), phát biểu tại phiên thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh các định hướng lớn nhằm hoàn thiện Luật Đấu giá tài sản, đáp ứng yêu cầu thể chế hóa các Nghị quyết của Đảng và tháo gỡ điểm nghẽn thực tiễn.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Luật Đấu giá tài sản nên quy định thống nhất về trình tự, thủ tục tổ chức đấu giá. Các nội dung trước và sau cuộc đấu giá như điều kiện tài sản, xác định giá khởi điểm, phê duyệt kết quả, nộp tiền và giao tài sản cần để pháp luật chuyên ngành quy định. Đồng thời, luật cần bổ sung nguyên tắc xử lý xung đột pháp lý khi sửa đổi các luật chuyên ngành nhằm tránh chồng chéo, tạo khoảng trống và thực hiện đúng chủ trương một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì, một đầu mối chịu trách nhiệm. “Có như vậy mới đỡ cho người dân, doanh nghiệp, một việc nhiều đầu mối, nhiều cơ quan chủ trì thì rất khó” – Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Về các giải pháp trọng tâm, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tập trung mạnh vào phòng, chống thông đồng, dìm giá, hiện tượng “quân xanh, quân đỏ” và hành vi bỏ cọc. Đây vấn đề đã gây bức xúc nhất hiện nay liên quan trực tiếp đến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và bảo vệ tài sản công. Ngoài ra, cần xem xét nâng mức tiền đặt trước đối với đấu giá quyền sử dụng đất ở cho cá nhân lên 20 - 50%; áp dụng có chọn lọc với tài sản dễ bị thao túng; nghiêm cấm tiết lộ thông tin người tham gia hoặc can thiệp lựa chọn tổ chức đấu giá. Cùng với đó, cần quy định rõ chế tài cấm tham gia đấu giá từ 6 tháng đến 5 năm đối với người trúng đấu giá rồi bỏ cọc hoặc thông đồng, đồng thời công khai danh sách vi phạm trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, đẩy mạnh đấu giá trực tuyến và chuyển đổi số thực chất, an toàn; ưu tiên hình thức trực tuyến cho hầu hết các loại tài sản; bắt buộc sử dụng Cổng Đấu giá tài sản quốc gia do nhà nước quản lý có xác thực điện tử; bổ sung hành vi nghiêm cấm can thiệp hệ thống, gian lận công nghệ và giảm tối đa thủ tục hành chính không còn phù hợp trên môi trường số.

Bên cạnh đó, yếu tố then chốt là nâng cao chất lượng, trách nhiệm của đội ngũ đấu giá viên và tổ chức hành nghề. Quy định cần yêu cầu bồi dưỡng bắt buộc hằng năm về đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng và cập nhật pháp luật cho đấu giá viên; tăng cường trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn thông đồng, dìm giá.

Đồng thời, làm rõ cơ chế khiếu nại, khởi kiện để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tham gia. Việc bảo đảm công khai, minh bạch tối đa và trách nhiệm giải trình của người có tài sản đấu giá cũng phải được quy định chặt chẽ. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật, phát huy trí tuệ đại biểu Quốc hội để ban hành các đạo luật có tuổi thọ cao, thực sự đi vào cuộc sống, góp phần tháo gỡ vướng mắc thể chế và nâng cao hiệu quả tổ chức thực thi.