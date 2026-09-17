Ngăn chặn thanh niên 'làm xiếc' trên thành cầu

Đại úy Liêm kịp thời đưa nam thanh niên khỏi khu vực nguy hiểm.

Thời điểm trên trời đang mưa, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến nguy cơ rơi xuống sông, gây tai nạn thương tâm. Trước tình huống đó, Đại úy Bùi Đăng Liêm đã nhanh chóng và khéo léo áp sát, kịp thời khống chế, đưa nam thanh niên rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Ngay sau đó, nam thanh niên được đưa về trụ sở Công an xã Phong Nha để hỗ trợ ổn định tâm lý và liên hệ với gia đình. Hành động nhanh nhạy và tinh thần trách nhiệm của Đại úy Bùi Đăng Liêm đã giúp ngăn chặn kịp thời một sự cố đáng tiếc, được quần chúng nhân dân khen ngợi.