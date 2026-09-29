Ngăn chặn tàu cá vi phạm khai thác IUU từ sớm, từ xa

Kiểm soát tàu cá vi phạm khai thác IUU

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân

Phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) được Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 xác định là nhiệm vụ trọng tâm, với yêu cầu kiểm soát chặt hoạt động tàu cá, nhất là tình trạng mất kết nối thiết bị giám sát hành trình và nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài.

Trong “Tháng cao điểm”, các lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Vùng đã thực hiện gần 900 lượt tuần tra, kiểm soát, với tổng quãng đường hơn 12.777 hải lý. Hằng ngày, lực lượng chức năng theo dõi, phát hiện, tuyên truyền và hướng dẫn khoảng 200 - 400 tàu cá hoạt động trên các khu vực biển đúng quy định.

Cùng với tuần tra trên thực địa, dữ liệu từ hệ thống giám sát hành trình tàu cá (VMS) được khai thác để chủ động phát hiện dấu hiệu bất thường. Qua hệ thống, lực lượng chức năng đã phát hiện, liên lạc nhắc nhở hơn 200 lượt tàu mất kết nối; gần 90% số tàu sau đó đã bật lại thiết bị giám sát hành trình.

Việc kết hợp giám sát từ xa với tuần tra trực tiếp giúp lực lượng chức năng chủ động hơn trong phát hiện những tàu có dấu hiệu mất kết nối VMS hoặc nguy cơ vượt ranh giới cho phép. Trên thực địa, các tàu, biên đội tăng cường cơ động tại khu vực trọng điểm, tập trung phát hiện từ sớm, từ xa để ngăn tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân

Hoạt động thực thi pháp luật đồng thời được kết hợp với tuyên truyền cho ngư dân. Hơn 1.700 tàu cá Việt Nam đã được tuyên truyền, kiểm tra bằng nhiều hình thức; riêng qua hệ thống liên lạc nghề cá có 1.410 tàu với 10.339 thuyền viên được tiếp cận thông tin.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã xử phạt 15 vụ với 15 tàu cá có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Việc phát hiện, xác minh và xử lý được thực hiện theo yêu cầu đúng hành vi, đúng pháp luật, công khai, minh bạch.

Bộ Tư lệnh Vùng cũng duy trì giao ban IUU trực tuyến hằng ngày qua hệ thống VSAT với các tàu, biên đội làm nhiệm vụ, qua đó cập nhật tình hình, kịp thời điều chỉnh phương án tuần tra, kiểm soát.

Từ dữ liệu VMS đến hoạt động trên thực địa, một chuỗi kiểm soát đang được duy trì nhằm phát hiện, cảnh báo và xử lý vi phạm. Trọng tâm không chỉ là xử lý hành vi đã xảy ra mà phải chủ động ngăn chặn nguy cơ ngay từ đầu, nhất là không để tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài.

Đưa pháp luật chống khai thác IUU đến từng ngư dân

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tuyên truyền pháp luật về chống khai thác IUU tại các bến cảng, khu neo đậu tàu thuyền

Cùng với kiểm soát trên biển, tuyên truyền, phổ biến pháp luật được đẩy mạnh nhằm nâng cao trách nhiệm của chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân trong mỗi chuyến biển.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã thành lập 4 tổ tuyên truyền lưu động, phối hợp với lực lượng Biên phòng phổ biến pháp luật về chống khai thác IUU tại các âu tàu, bến cảng, khu neo đậu tàu thuyền trên địa bàn 6 tỉnh, thành phố thuộc phạm vi quản lý.

Hoạt động tuyên truyền được triển khai trực tiếp tới cộng đồng ngư dân, kết hợp cấp phát tài liệu, cờ Tổ quốc và phổ biến quy định trên tàu. Đơn vị cũng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” và các hoạt động tuyên truyền về biển, đảo, chống khai thác IUU.

Tại TP. Hồ Chí Minh, hoạt động tuyên truyền được tổ chức tại phường Bình Tiên và phường Bình Tây. Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” được triển khai tại phường Tiến Thành, phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng. Các hoạt động thu hút hơn 500 người tham gia.

Đưa pháp luật đến bến cảng, tàu cá và từng ngư dân có ý nghĩa quan trọng bởi chống khai thác IUU không thể chỉ dựa vào kiểm tra, xử phạt. Hiệu quả lâu dài phụ thuộc vào ý thức tuân thủ trong mỗi chuyến biển, từ duy trì kết nối VMS, khai thác đúng vùng đến chấp hành các quy định về hoạt động thủy sản.

Đại tá Nguyễn Phùng Hưng, Phó Cục trưởng Cục Nghiệp vụ Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam kết luận hội nghị kiểm tra thực hiện “Tháng cao điểm” chống khai thác IUU

Qua kiểm tra tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Phó Cục trưởng Cục Nghiệp vụ và Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam, Đại tá Nguyễn Phùng Hưng ghi nhận kết quả thực hiện “Tháng cao điểm”, đồng thời yêu cầu tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trên thực địa, quyết liệt ngăn chặn tàu cá vi phạm IUU và nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Yêu cầu đặt ra là chống khai thác IUU phải được duy trì thường xuyên, liên tục, không chỉ tập trung trong từng đợt cao điểm. Khi giám sát hành trình, tuần tra trên biển, quản lý tàu cá tại địa phương và tuyên truyền pháp luật được thực hiện đồng bộ, khả năng phát hiện và ngăn chặn vi phạm sẽ được nâng lên.

Từ gần 900 lượt tuần tra, kiểm soát đến theo dõi hàng trăm tàu cá mỗi ngày, mục tiêu cuối cùng là đưa hoạt động khai thác thủy sản vào khuôn khổ pháp luật, từng bước hình thành nghề cá có trách nhiệm, qua đó góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.