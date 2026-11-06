Tuyên truyền an toàn giao thông tại Minh Châu - xã đảo duy nhất của Hà Nội. Ảnh: Đức Tuấn

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, với mục tiêu ngăn chặn tai nạn giao thông từ trong “trứng nước”, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã phối hợp với công an các phường, xã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn phù hợp với từng lứa tuổi học sinh. Cùng với đó, lực lượng chức năng phối hợp với nhà trường và phụ huynh xử lý tận gốc tình trạng giao phương tiện cho học sinh chưa đủ tuổi điều khiển.

Đầu tháng 11 vừa qua, chương trình tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho 1.326 học sinh và giáo viên Trường THPT Hồng Hà và Trường THPT Đinh Tiên Hoàng đã diễn ra sôi nổi, thiết thực. Đây là một trong những hoạt động thể hiện nỗ lực của Công an Thủ đô trong việc xây dựng môi trường giao thông an toàn tại khu vực trường học.

Buổi tuyên truyền tại phường Hồng Hà thu hút hơn 1.300 học sinh và giáo viên tham gia. Ảnh: Đức Tuấn

Nhà giáo Đỗ Thị Hà, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hồng Hà đánh giá cao hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn của lực lượng CSGT. Đây không chỉ là hoạt động thiết thực góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, mà còn giúp học sinh hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn.

Tại chương trình, lực lượng công an phổ biến các quy định của pháp luật về điều kiện điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, trong đó nhấn mạnh những quy định về độ tuổi, giấy phép lái xe và việc sử dụng phương tiện phù hợp với lứa tuổi. Thông qua hình thức giao lưu, hỏi đáp và hướng dẫn thực hành, học sinh được trao đổi, giải đáp những tình huống thực tế trong quá trình đi lại hằng ngày; qua đó nâng cao khả năng nhận diện và phòng tránh nguy cơ tai nạn giao thông.

Đáng chú ý, những vi phạm thường gặp ở học sinh như điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, đi dàn hàng ngang, sử dụng điện thoại khi lái xe, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông… được phân tích cụ thể. Qua đó, các em hiểu rõ hơn những nguy cơ mất an toàn và trách nhiệm của bản thân khi tham gia giao thông.

Không dừng lại ở việc phổ biến kiến thức, học sinh còn được trực tiếp hướng dẫn các kỹ năng lái xe an toàn. Ảnh: Đức Tuấn

Không dừng lại ở việc phổ biến kiến thức, học sinh còn được trực tiếp hướng dẫn các kỹ năng lái xe an toàn, từ kiểm tra phương tiện trước khi sử dụng, tư thế ngồi và điều khiển xe đúng cách, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn đến kỹ năng quan sát, giữ khoảng cách, chuyển hướng và xử lý tình huống nguy hiểm có thể xảy ra trên đường.

Theo Phòng CSGT, đến tháng 11-2026, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đã được triển khai rộng khắp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Nhiều trường học tổ chức từ một đến nhiều buổi ngoại khóa với sự phối hợp của CSGT và công an địa bàn.

Tại Trường liên cấp Tiểu học, THCS và THPT Minh Châu, đầu tháng 11 vừa qua, chương trình “Đội mũ xinh - Bảo vệ chúng mình” được tổ chức cho hơn 700 học sinh. Đây là hoạt động ý nghĩa đối với học sinh xã đảo duy nhất của Hà Nội, địa bàn nằm cách biệt bởi sông Hồng.

“Trước những câu hỏi thực tế của học sinh, chẳng hạn như hệ thống giao thông trên địa bàn xã đảo gần như chưa có đèn tín hiệu thì cần tuân thủ quy tắc nào, chúng tôi đều giải thích, hướng dẫn cụ thể. Mục tiêu là giúp học sinh và phụ huynh nâng cao ý thức tự giác, chủ động bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông cả đường bộ và đường thủy”, Trung tá Phạm Văn Luyến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 9 (Phòng CSGT) chia sẻ.

Tặng mũ bảo hiểm là những món quà ý nghĩa góp phần bảo vệ an toàn cho các em khi tham gia giao thông. Ảnh: Đức Tuấn

Xử lý nghiêm hành vi giao xe cho học sinh chưa đủ tuổi

Hiệu quả của công tác tuyên truyền không chỉ thể hiện ở nhận thức của học sinh, mà còn lan tỏa đến các bậc phụ huynh.

Chị Tiết Hoài Nghĩa (ở Đào Tấn, phường Giảng Võ, Hà Nội) cho biết, là phụ huynh, chị luôn quan tâm đến sự an toàn của con khi tham gia giao thông. Nỗi lo phần nào được giải tỏa khi con được trang bị kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn thông qua các buổi ngoại khóa do Công an thành phố phối hợp với nhà trường tổ chức.

“Khi được giáo viên chủ nhiệm thông báo các con đã hoàn thành những buổi học ngoại khóa về kỹ năng an toàn giao thông, chúng tôi rất yên tâm. Những kiến thức ấy cũng được củng cố qua thực tế mỗi lần cha mẹ cùng con tham gia giao thông. Đây là cách làm thiết thực, góp phần hạn chế va chạm và phòng ngừa tai nạn giao thông”, chị Nghĩa chia sẻ.

Những buổi tuyên truyền đạt hiệu qua cao nhờ sự gần gũi thân thiện của cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: Đức Tuấn

Cùng với tuyên truyền, lực lượng CSGT Thủ đô tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm như không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, đặc biệt là hành vi giao phương tiện cho học sinh chưa đủ tuổi điều khiển.

Điển hình, cuối tháng 10 vừa qua, qua xác minh clip ghi lại hình ảnh hai học sinh đi xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng trên đường Trường Chinh, Đội CSGT đường bộ số 3 đã mời những người liên quan đến làm việc. Cơ quan công an đồng thời lập biên bản xử phạt chủ phương tiện 9 triệu đồng về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Trung tá Nguyễn Quang Thành, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 3 cho biết, bên cạnh việc nhắc nhở, răn đe hai học sinh chưa đủ 16 tuổi về hành vi vi phạm, điểm mới trong quá trình xử lý là lực lượng CSGT đồng thời làm rõ trách nhiệm của chủ phương tiện là chị L. (sinh năm 1981, ở Hà Nội), mẹ của một trong hai học sinh. Cơ quan công an đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chị L. về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện, với mức xử phạt 9 triệu đồng theo quy định hiện hành.

Việc xử lý cả người trực tiếp vi phạm và người có trách nhiệm giao phương tiện đã góp phần nâng cao tính răn đe, hạn chế nguy cơ tai nạn trước khi xảy ra.

Kịp thời xác minh, xử lý hành vi vi phạm giao thông của thanh thiếu niên từ nắm tình hình trên không gian mạng. Ảnh: Đức Tuấn

Theo Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, từ đầu năm 2026 đến nay, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tiếp tục được kéo giảm. Kết quả này có sự đóng góp tích cực của các giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa, trong đó có hoạt động tuyên truyền, giáo dục và xử lý vi phạm trong lứa tuổi học đường do Phòng CSGT phối hợp với các đơn vị triển khai.

Cụ thể, trong 9 tháng năm 2026, số vụ tai nạn giao thông giảm 171 vụ, tương đương 18,77%; số người bị thương giảm 249 người, tương đương 37,5%. Trên các tuyến do lực lượng phụ trách không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Với quyết tâm duy trì mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, xây dựng văn hóa giao thông văn minh trên địa bàn Thủ đô, trong thời gian từ ngày 4-9-2026 đến hết ngày 14-3-2027, Công an thành phố Hà Nội hướng tới mục tiêu không chỉ xử lý vi phạm, mà còn chủ động ngăn ngừa những nguy cơ mất an toàn ngay từ đầu. Bởi phòng ngừa tai nạn giao thông hiệu quả nhất chính là hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho mỗi học sinh và trách nhiệm của mỗi gia đình từ những việc làm nhỏ nhất.