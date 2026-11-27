Những cuộc tụ tập ban đêm tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự

Thời gian gần đây, tại Hà Nội, xuất hiện tình trạng một số bộ phận thanh thiếu niên bị ảnh hưởng bởi các trào lưu lệch lạc trên không gian mạng, lôi kéo nhau tụ tập chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí giải quyết mâu thuẫn và cổ xúy đua xe trái phép đang diễn biến phức tạp. Những hành vi coi thường pháp luật này đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người đi đường, gây bức xúc trong Nhân dân và làm phức tạp tình hình an ninh, trật tự tại cơ sở.

Song song với đó, trên các nền tảng video ngắn như TikTok, nhiều tài khoản và hội nhóm thường xuyên đăng tải các đoạn clip cổ vũ lối sống bạo lực, khoe hung khí, thách thức lực lượng Cảnh sát cơ động và cổ xúy hành vi đua xe trái phép. Sự lan truyền nhanh chóng của các nội dung độc hại này trên không gian mạng đang tác động tiêu cực đến tâm lý lứa tuổi vị thành niên, biến những phút bốc đồng, thích thể hiện thành hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng ngoài đời thực.

8 đối tượng tại Công an phường Từ Liêm (Ảnh: CAHN)

Mới đây, rạng sáng 12/10/2026, một nhóm thanh niên tụ tập, điều khiển xe máy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng quanh khu vực sân vận động Mỹ Đình, phường Từ Liêm gây mất an ninh, trật tự, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Công an phường Từ Liêm đã triệu tập 8 đối tượng liên quan, gồm: V.B.C (SN 2008), N.Q.K. (SN 2007), V.H.Đ. (SN 2009), T.M.H. (SN 2005), V.P.N. (SN 2005), V.V.H. (SN 2007), cùng trú tại thành phố Hải Phòng; P.T.Q. (SN 2011), trú tại phường Nghĩa Đô và Đ.G.H. (SN 2012), trú tại phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Qua xác minh ban đầu, các đối tượng khai nhận đã xem các nội dung trên mạng xã hội TikTok liên quan đến việc tụ tập, đua xe tại khu vực sân vận động Mỹ Đình, sau đó đã tụ tập đi xe máy đến đây.

Hai đối tượng là N.M.L. và N.T.L cùng tang vật (Ảnh:CAHN)

Trước đó, rạng sáng ngày 24/9/2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo của người dân về việc một nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên đường Trường Chinh. Đáng chú ý, trong nhóm có đối tượng mang theo hung khí, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự và nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Qua xác minh ban đầu, hai đối tượng là N.M.L. và N.T.L., cùng sinh năm 2011, cùng trú tại phường Kim Liên, thành phố Hà Nội.

Những vụ việc trên cho thấy, việc đăng tải clip, hình ảnh vi phạm với mục đích khoe khoang, thách thức lực lượng chức năng không chỉ cổ súy hành vi lệch chuẩn mà còn tạo tâm lý bắt chước trong một bộ phận thanh thiếu niên. Từ những hành vi vi phạm giao thông, các nhóm đối tượng có thể bị lôi kéo, kích động, hình thành các nhóm tụ tập mang tính chất băng nhóm, gây mất an ninh, trật tự tại địa bàn dân cư.

Cơ quan Công an khuyến cáo các gia đình tăng cường quản lý, giáo dục con em; không giao xe cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Khi phát hiện các nhóm thanh, thiếu niên có biểu hiện tụ tập, gây rối hoặc mang theo hung khí, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để ngăn chặn, xử lý.

Xử lý nghiêm vi phạm, tăng cường trách nhiệm phòng ngừa

Hiện nay, vấn nạn đua xe trái phép vẫn là một trong những vấn đề nhức nhối trong xã hội. Bởi hành vi đua xe trái phép không những ảnh hưởng đến trật tự công cộng mà còn có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng của những người tham gia giao thông khác.

Theo Luật sư Phạm Thị Trang, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, trường hợp hành vi chưa gây hậu quả nghiêm trọng và chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về giao thông đường bộ. Ngoài ra, hành vi đua xe trái phép còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp người đua trái phép xe ô tô; xe máy; các loại xe khác có gắn động cơ gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này, đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

Luật sư Phạm Thị Trang nhấn mạnh, pháp luật không chỉ xử phạt đối với hành vi đua xe trái phép mà còn áp dụng cả với hành vi tụ tập cổ vũ, giúp sức, xúi giục đua xe trái phép; nghĩa vụ của chủ xe mô tô, xe gắn máy giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển; hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy cho tệ nạn xã hội hoặc nội dung vi phạm pháp luật thuộc phạm vi điều chỉnh; đặc biệt với hành vi tàng trữ, mang theo, sử dụng trái phép vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ có liên quan. Bởi những hành vi này cũng gây nguy hiểm cho trật tự xã hội và gây hậu quả đến tính mạng và sức khỏe của con người như hành vi đua xe trái phép.

Ngoài việc xử phạt vi phạm theo quy định pháp luật, luật sư Phạm Thị Trang cho rằng cần có trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống đua xe trái phép và tuyên truyền ý thức chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn giao thông…