Ngăn chặn nhóm thanh, thiếu niên mang kiếm chuẩn bị gây rối

Nhóm này dự định mang hung khí ra đường, khiêu khích, đánh nhau và quay video đăng lên mạng xã hội để thu hút tương tác.

Công an phường Trường Vinh cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, đơn vị phát hiện một nhóm thanh, thiếu niên có những biểu hiện bất thường, nghi chuẩn bị tụ tập gây rối trật tự công cộng.

Thông tin ban đầu cho thấy nhóm này tập trung tại khu vực đường Nguyễn Duy Trinh, khối Hưng Dũng 7.

Một số người mang theo kiếm tự chế, súng đồ chơi bắn đạn bi và dự kiến vào buổi tối sẽ di chuyển trên các tuyến đường thuộc khu vực trung tâm.

Nhóm thanh, thiếu niên cùng số hung khí được Công an phường Trường Vinh phát hiện, thu giữ. Ảnh: CANA.

Trước nguy cơ nhóm thanh, thiếu niên có thể sử dụng hung khí để đánh nhau, gây mất an ninh, trật tự, Công an phường Trường Vinh nhanh chóng xác minh địa điểm tụ tập, đồng thời triển khai lực lượng kiểm tra, ngăn chặn trước khi sự việc xảy ra.

Qua kiểm tra hành chính phòng 502, khách sạn R.B. trên đường Nguyễn Duy Trinh, lực lượng Công an phát hiện 6 người gồm T.N.A. (SN 2009), trú xã Hưng Nguyên Nam; N.C.T. (SN 2010) và N.X.A. (SN 2006), cùng trú phường Vinh Lộc; T.V.A. (SN 2008), trú phường Cửa Lò; T.H.H. (SN 2008), trú phường Trường Vinh và N.K.Q. (SN 2005), trú phường Vinh Phú.

Kiểm tra tại địa điểm trên, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ một thanh kiếm dài cùng một khẩu súng đồ chơi bắn đạn bi.

Làm việc với cơ quan Công an, nhóm thanh, thiếu niên khai nhận đã tụ tập, bàn bạc và thống nhất mang theo hung khí khi di chuyển trên đường.

Mục đích của nhóm là nếu gặp những thanh, thiếu niên khác sẽ chủ động khiêu khích, đe dọa.

Trường hợp xảy ra mâu thuẫn, các đối tượng sẵn sàng sử dụng hung khí để đánh nhau, gây rối trật tự công cộng.

Đáng chú ý, việc tụ tập, mang theo hung khí không chỉ xuất phát từ tâm lý hiếu thắng.

Theo lời khai ban đầu, nhóm này còn dự định ghi lại hình ảnh, video trong quá trình gây sự rồi đăng lên mạng xã hội nhằm thu hút sự chú ý và tương tác.

Kế hoạch chưa kịp thực hiện thì nhóm thanh, thiếu niên đã bị Công an phường Trường Vinh phát hiện, ngăn chặn.

Việc can thiệp từ sớm đã không để nguy cơ xô xát, sử dụng hung khí phát sinh thành vụ việc gây mất an ninh, trật tự trên đường phố.

Từ vụ việc trên, cơ quan chức năng cũng cảnh báo tình trạng một bộ phận thanh, thiếu niên tụ tập, mang theo hung khí, khiêu khích hoặc hẹn nhau đánh nhau để thể hiện bản thân, sau đó ghi hình đưa lên mạng xã hội.

Tâm lý hiếu thắng, muốn thu hút lượt xem, tương tác có thể đẩy người trẻ từ những hành vi bột phát đến vi phạm pháp luật, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện Công an phường Trường Vinh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý 6 trường hợp liên quan theo quy định của pháp luật.