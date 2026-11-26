Theo kết quả xác minh ban đầu, vào khoảng 23 giờ ngày 21/11, nhóm 7 thanh thiếu niên (sinh năm 2011, 2012, cư trú tại phường Đoàn Kết, Tân Phong, phần lớn đang là học sinh lớp 10) tụ tập tại một quán Internet trên đường Nguyễn Chí Thanh, tổ 4, phường Tân Phong. Tại đây, 2 đối tượng trong nhóm đã mang theo 1 thanh kiếm sắt và 1 gậy sắt, sau đó cả nhóm điều khiển 3 xe mô tô di chuyển sang khu vực tổ 4, phường Đoàn Kết.

Nhóm thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe mô tô mang theo hung khí gây rối trên địa bàn.

Trên đường đi, nhóm này tiếp tục gặp một nhóm thanh niên khác (khoảng 5 - 6 xe mô tô, mang theo gậy sắt, cây giáo gắn lưỡi dao và vỏ chai bia thủy tinh). Các đối tượng đã kéo đến khu vực ký túc xá Trường THPT Quyết Thắng để hò hét, khiêu khích, rú ga, bấm còi, nẹt pô và lượn xe quanh sân ký túc xá. Chưa dừng lại ở đó, nhóm này còn điều khiển xe đi ngược chiều một đoạn đường, chạy với tốc độ cao tại các tuyến đường hướng về phía Quảng trường Nhân dân tỉnh, San Thàng.

Nhóm thanh niên mang theo hung khí rượt đuổi nhau trên các tuyến đường.

Đến khoảng 2 giờ 30 phút cùng ngày, khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng đã tăng ga bỏ chạy. Để đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo Tổ công tác 141 cùng Công an 2 phường Đoàn Kết và Tân Phong tổ chức truy xét, triệu tập các đối tượng liên quan lên làm việc.

Quá trình điều tra, lực lượng Công an đã triệu tập 7 trường hợp liên quan để lấy lời khai làm rõ diễn biến, mục đích và vai trò của từng người. Qua đó tạm giữ 3 xe mô tô, 1 thanh kiếm sắt, 1 gậy sắt và phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự (PC09) khám nghiệm hiện trường, thu giữ 2 vỏ chai bia thủy tinh phục vụ công tác xác minh. Bước đầu, cơ quan chức năng cũng đã xác định được danh tính một số đối tượng trong nhóm thanh niên còn lại trú tại khu vực bản Giang, bản Nà Sài và bản Thẳm (phường Tân Phong).

Tụ tập, gây rối tại khu ký túc xá Trường THPT Quyết Thắng.

Đáng chú ý, có trường hợp phụ huynh biết con em mình chưa đủ tuổi nhưng vẫn giao xe hoặc để các em tự ý sử dụng phương tiện tham gia giao thông. Đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của học sinh và những người tham gia giao thông khác.

Sau khi hoàn tất các bước xác minh ban đầu, Công an phường Đoàn Kết đã bàn giao các trường hợp chưa thành niên cho gia đình quản lý, giáo dục. Vụ việc đang được Công an phường Đoàn Kết tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an phường Tân Phong mở rộng xác minh, làm rõ toàn bộ nội dung để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe mô tô phóng nhanh, lạng lách và mang theo hung khí không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự, an toàn giao thông và trật tự công cộng mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vụ án xâm phạm sức khỏe, tính mạng của người khác.

Trước thực trạng này, lực lượng Công an đề nghị gia đình, chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên. Đồng thời nhà trường và các bậc phụ huynh cần nâng cao trách nhiệm, quản lý chặt chẽ con em mình, tuyệt đối không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những hành vi vi phạm nguy hiểm trên.