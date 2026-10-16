Ngăn chặn nhóm thanh, thiếu niên hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn

Ngày 16/10, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an xã Thạch Khê vừa kịp thời ngăn chặn hai nhóm thanh, thiếu niên với tổng số 15 người chuẩn bị hung khí, hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.

Nhóm thanh, thiếu niên tại cơ quan chức năng. Ảnh: CAHT.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã Thạch Khê phát hiện hai nhóm thanh, thiếu niên trú tại xã Thạch Khê và xã Thạch Lạc có mâu thuẫn, đang chuẩn bị hung khí để hẹn gặp nhau. Trong số những người liên quan có trường hợp mới 14 tuổi.

Nhận thấy vụ việc tiềm ẩn nguy cơ phát sinh hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, lực lượng công an kịp thời ngăn chặn, mời những người liên quan về trụ sở làm việc, xác minh.

Qua xác minh ban đầu, mâu thuẫn xuất phát từ những bất đồng cá nhân giữa một số thanh, thiếu niên. Trước đó, các bên đã xảy ra xô xát, sau đó tiếp tục hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.

Tại công an, những người liên quan được tuyên truyền, giáo dục, phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm và hậu quả pháp lý của hành vi tụ tập, mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn.

Công an xã Thạch Khê đồng thời yêu cầu các trường hợp này nghiêm túc chấp hành quy định của pháp luật, không tiếp tục lôi kéo, tụ tập gây mất an ninh, trật tự.

Vụ việc đang được tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.