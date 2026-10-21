Ngăn chặn nhóm nữ sinh đánh nhau

Công an phường Nghĩa Lộ cùng gia đình giáo dục các học sinh liên quan đến vụ việc.

Lực lượng Công an phường đã nhanh chóng can thiệp, bảo đảm an toàn cho các em, đồng thời đưa toàn bộ nhóm học sinh về trụ sở để làm việc và phối hợp với nhà trường, gia đình xử lý sự việc.

Công an phường Nghĩa Lộ đã phân tích rõ đúng sai, đồng thời giáo dục, răn đe để các em học sinh nhận thức rõ mức độ nguy hiểm và hậu quả pháp lý của hành vi bạo lực.

Đồng thời, cơ quan Công an cũng trao đổi thẳng thắn với các phụ huynh học sinh liên quan về trách nhiệm quản lý, giáo dục con em mình, tránh để xảy ra những sự việc đáng tiếc tương tự.