Ngăn chặn nguy cơ trẻ bị lợi dụng khi làm con nuôi

Chiều 2/11, thảo luận về dự thảo Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi), đại biểu Vũ Tiến Dũng (Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa) cho rằng, việc sửa đổi luật cần hướng đến mục tiêu cao nhất là bảo vệ quyền và lợi ích của trẻ em. Trong đó, các quy định về điều kiện nhận con nuôi cần được rà soát chặt chẽ, nghiên cứu bổ sung cơ chế hạn chế quyền nhận con nuôi đối với người từng có hành vi bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em trên cơ sở đánh giá cụ thể tính chất và mức độ vi phạm.