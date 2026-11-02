Ngăn chặn nguy cơ trẻ bị lợi dụng khi làm con nuôi
Chiều 2/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi). Các đại biểu đề nghị hoàn thiện những quy định nhằm bảo vệ trẻ em ngay từ quá trình cho, nhận con nuôi, bảo đảm sự tự nguyện, quyền được bày tỏ ý kiến của trẻ, đồng thời ngăn chặn việc lợi dụng nuôi con nuôi để mua bán người, bóc lột và xâm hại trẻ em.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ngan-chan-nguy-co-tre-bi-loi-dung-khi-lam-con-nuoi-246261102190424265.htm