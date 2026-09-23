Ngăn chặn nguy cơ lây lan diện rộng dịch tả lợn châu Phi

Trong số các ổ dịch, có 13 xã chưa qua 21 ngày, gồm: Bao La, Mai Hạ, Mường Hoa, Kim Bôi, Tân Mai, Vĩnh An, Nật Sơn, Mai Châu, Yên Thủy, Yên Trị, Toàn Thắng, Vĩnh Thành và Tân Hòa. Một số địa phương ghi nhận từ 2 ổ dịch như Nật Sơn và Toàn Thắng, trong đó có ổ dịch chưa qua 21 ngày.

Ngày 23/9, tại phường Tân Hòa, dịch bệnh được ghi nhận tại 5 hộ chăn nuôi, với tổng số 16 con lợn mắc bệnh phải tiêu hủy, trọng lượng 770 kg. Ngay sau khi phát hiện lợn có dấu hiệu mắc bệnh, lực lượng chức năng phường đã kiểm tra, lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm ngày 11/9/2026 của Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú y Trung ương I xác định mẫu bệnh phẩm dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Nguồn lây và nguyên nhân xâm nhập mầm bệnh tại các hộ chăn nuôi hiện chưa được xác định. UBND phường Tân Hòa đã chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp khẩn trương kiểm tra, xác minh, xử lý ổ dịch theo quy định. Số lợn mắc bệnh được tiêu hủy kịp thời, bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường và hạn chế nguy cơ phát tán mầm bệnh.

Cùng với đó, phường Tân Hòa đã cấp phát 1 tấn vôi bột và gần 90 lít hóa chất phục vụ vệ sinh, khử trùng, tiêu độc tại khu vực chăn nuôi, nơi xử lý, tiêu hủy lợn bệnh và khu vực ngã ba liên thôn. Các hộ chăn nuôi được hướng dẫn vệ sinh chuồng trại, khu vực xung quanh, thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học. Phường cũng cắm biển cảnh báo khu vực có ổ dịch tại điểm vào khu vực tâm dịch, góp phần hạn chế việc đi lại, vận chuyển không cần thiết qua vùng có nguy cơ cao.

Trước diễn biến dịch bệnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ yêu cầu các địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi; tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp phát sinh, không để dịch lây lan trên diện rộng.

Ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân chỉ tái đàn lợn khi bảo đảm an toàn dịch bệnh, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về cách ly và an toàn sinh học; thực hiện kê khai chăn nuôi theo quy định. Trong thời gian có dịch, người dân được khuyến cáo chuyển hướng phát triển sản xuất, chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm khác phù hợp với điều kiện thực tế.

Các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm nguyên tắc “5 không”: không giấu dịch; không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết; không giết mổ, tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết; không vứt xác lợn chết ra môi trường; không sử dụng thức ăn thừa chưa qua xử lý nhiệt để chăn nuôi lợn.

UBND các xã, phường được yêu cầu chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với các ngành liên quan kiểm soát chặt chẽ hoạt động chăn nuôi, mua bán, vận chuyển, giết mổ lợn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, giám sát, chủ động phát hiện và xử lý ngay từ khi dịch bệnh mới phát sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi và nguy cơ dịch lan rộng.