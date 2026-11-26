Ngành y tế Đà Nẵng đang tăng cường triển khai các giải pháp phòng, chống dịch để hạn chế số ca mắc và ngăn chặn nguy cơ bùng phát các ổ dịch mới.

Số ca mắc sốt xuất huyết tăng đột biến

Khoa Y học Nhiệt đới, Bệnh viện Đà Nẵng, liên tục ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết nhập viện điều trị.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng, dịch sốt xuất huyết ở thành phố đang diễn biến phức tạp. Từ đầu năm 2026 đến cuối tháng 11, Đà Nẵng đã ghi nhận 12.500 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 3,7 lần so với cùng kỳ năm 2015. Số ổ dịch nhỏ tăng gấp 5 lần. Số ca mắc tăng nhanh qua các tuần, từ 248 ca ở tuần 35 lên 1.376 ca ở tuần 45, riêng tuần 45, thành phố ghi nhận thêm 58 ổ dịch nhỏ. Từ ngày 16-22/11 (tuần 47), địa phương ghi nhận 2.219 ca mắc. Số ca mắc sốt xuất huyết trong tuần tiếp tục vượt đường cong chuẩn 5 năm, cho thấy dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, nguy cơ tiếp tục gia tăng nếu không kiểm soát kịp thời.

Tại Khoa Y học nhiệt đới, Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng, số bệnh nhi đến khám và điều trị sốt xuất huyết trong thời gian gần đây tăng lên rõ rệt. Mỗi ngày, khoa tiếp nhận 50-100 trường hợp đến khám ngoại trú. Trong số bệnh nhân nhập viện, có khoảng 30% ca bệnh diễn tiến nặng với các biểu hiện như xuất huyết, tổn thương gan, cơ và phản ứng viêm mạnh.

Bác sĩ Nguyễn Hải Thịnh, Trưởng khoa Y học nhiệt đới, Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng cho biết, với nhiều bệnh nhiễm khuẩn thông thường, khi trẻ giảm sốt, tình trạng sức khỏe sẽ dần cải thiện. Tuy nhiên, sốt xuất huyết có diễn biến khác. Sau những ngày sốt cao, trẻ có thể bước vào giai đoạn nguy hiểm đúng lúc thân nhiệt bắt đầu giảm, xuất hiện vào ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 kể từ khi khởi phát bệnh. Lúc này trẻ có thể đã hết sốt nhưng vẫn đối mặt với nguy cơ thoát huyết tương, xuất huyết, tụt huyết áp hoặc sốc. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, các biến chứng có thể đe dọa tính mạng.

Các vật dụng chứa nước tạo môi trường thuận lợi phát sinh lăng quăng, muỗi lây truyền bệnh sốt xuất huyết.

Tại Bệnh viện Đà Nẵng, Khoa Y học Nhiệt đới liên tục ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết nhập viện điều trị, tại khoa đang thu dung, điều trị 260 ca bệnh, tăng gấp đôi so với cùng kỳ. Hiện nay, thời tiết mưa nắng thất thường, dự báo số ca mắc sốt xuất huyết sẽ tiếp tục gia tăng. Bác sĩ Nguyễn Thị Hoa, Phó trưởng khoa Y học Nhiệt đới nhận định, diễn biến sốt xuất huyết tại Đà Nẵng đang phức tạp, số ca mắc đang gia tăng đột biến. Do vậy, người dân không nên chủ quan, khi có triệu chứng sốt cao đột ngột cần đến cơ sở y tế được thăm khám và điều trị kịp thời. Bệnh sốt xuất huyết Dengue có giai đoạn nguy hiểm từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 với các triệu chứng như đau bụng, nôn mửa nhiều, tay chân lạnh, chảy máu mũi, niêm mạc, người bệnh cần nhập viện để theo dõi và điều trị theo phác đồ để tránh biến chứng và tử vong.

Tại nhiều phường, xã của Đà Nẵng liên tục xuất hiện các ổ dịch nhỏ. Phường Ngũ Hành Sơn là địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất với 1.363 trường hợp từ đầu năm đến nay, riêng tuần 47, địa phương này ghi nhận 230 ca. Tiếp theo là phường An Khê với 150 ca, phường Điện Bàn Đông 149 ca, phường Sơn Trà 128 ca. Trong tuần qua, Đà Nẵng cũng ghi nhận 86 ổ dịch nhỏ. Tính từ đầu năm 2026, thành phố ghi nhận 796 ổ dịch nhỏ, cao gấp 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Giám sát chặt chẽ diễn biến dịch

Điều tra dịch tễ, loại bỏ các yếu tố nguy cơ lây bệnh sốt xuất huyết trong cộng đồng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch, ngành y tế Đà Nẵng tăng cường giám sát, khoanh vùng và xử lý các ca bệnh, ổ dịch. Thực tế tại các địa phương có số ca mắc liên tục tăng cao, nhiều ổ dịch mới liên tục xuất hiện. Để kiểm soát tình hình dịch bệnh, ngành Y tế đã thực hiện điều tra dịch tễ tại 554 điểm, trong đó 85 điểm có chỉ số lăng quăng, bọ gậy cao.

Bà Đặng Thị Hà, Phụ trách Trạm Y tế phường Ngũ Hành Sơn cho biết, trước tình diễn biến phức tạp của sốt xuất huyết, trạm y tế phường phối hợp với 54 tổ dân phố đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân dọn dẹp vệ sinh môi trường, loại bỏ dụng cụ chứa nước không cần thiết để ngăn muỗi sinh sản. Công tác phòng, chống dịch cần sự phối hợp thường xuyên giữa ngành y tế, chính quyền địa phương và người dân. Nếu chỉ xử lý khi xuất hiện ca bệnh mà không duy trì vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy tại từng hộ gia đình thì nguy cơ dịch bệnh tiếp tục phát sinh vẫn rất cao.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng, công tác phòng, chống sốt xuất huyết hiện ở thành phố gặp nhiều khó khăn do địa bàn quản lý rộng, đặc điểm dân cư đa dạng, điều kiện thời tiết thuận lợi cho muỗi sinh sản và phát triển. Trong khi đó, ý thức chủ động phòng bệnh của một bộ phận người dân chưa cao, nguồn nhân lực phục vụ công tác phòng, chống dịch còn thiếu. Hiện nay, nhiều máy phun hóa chất trên toàn khu vực bị hỏng, hiện chỉ còn một số máy hoạt động tốt. Lượng hóa chất Permethrin dự trữ tại tuyến cơ sở còn ít, riêng hóa chất khử khuẩn Cloramin B 25% tại các xã được giám sát đều đã hết. Tình trạng thiếu hóa chất khiến việc xử lý lần 2 đối với các ổ dịch tồn đọng bị chậm tiến độ.

Các tổ dân phố ra quân vệ sinh môi trường, loại bỏ vật dụng chứa nước gây phát sinh muỗi lây truyền bệnh sốt xuất huyết.

Bác sĩ Nguyễn Đại Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng thông tin, Trung tâm đã thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát tại 83/93 xã, phường, trọng tâm là địa bàn có số ca mắc sốt xuất huyết cao cùng 1 đội giám sát tăng cường, 5 đội cơ động đáp ứng nhanh và 5 đội đứng điểm để trực tiếp tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ tuyến cơ sở. Qua triển khai, lực lượng chuyên môn đã thực hiện 24 lượt giám sát véc-tơ tại 8 cửa khẩu, 2 đợt điều tra ổ bọ gậy nguồn ở vùng nguy cơ cao.

Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng Trương Văn Trình nêu rõ, Sở đã thành lập 3 đoàn, phối hợp cùng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố để tiến hành khảo sát, giám sát, đánh giá tình hình thực tiễn tại các địa phương. Sở thành lập các đoàn để kiểm tra các đơn vị khám chữa bệnh và chỉ đạo cơ sở y tế trong công tác phân luồng, phân tuyến điều trị phù hợp; chuẩn bị nhân lực, bố trí giường bệnh, dịch truyền, thuốc để đảm bảo điều trị cho bệnh nhân. Sở đã chỉ đạo các bên liên quan nắm bắt tình hình, diễn biến dịch bệnh trong cộng đồng; phối hợp ra quân vệ sinh môi trường, đặc biệt ở những nơi có ổ dịch, có nguy cơ cao phát sinh ổ dịch mới...

Sở Y tế tiếp tục tham mưu UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo UBND xã, phường tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Sở bố trí, bảo đảm kinh phí, hóa chất, vật tư, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết phục vụ giám sát, phòng, chống dịch, kịp thời hỗ trợ những địa phương có số ca mắc tăng cao hoặc xuất hiện các ổ dịch diễn biến phức tạp. Công tác truyền thông được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức để người dân dễ tiếp cận, thực hành các biện pháp phòng bệnh, tăng cường hướng dẫn người bệnh, gia đình theo dõi sức khỏe trong và sau điều trị.