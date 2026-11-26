Lực lượng chức năng Cà Mau thăm hỏi, kiểm tra tình hình sức khỏe nạn nhân bị chó nghi dại cắn sau khi được xử lý vết thương và tiêm phòng dự phòng. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Chiều 26/11, đại diện Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa có báo cáo về vụ việc chó nghi mắc bệnh dại tấn công nhiều người dân tại xã U Minh và xã Nguyễn Phích.

Theo báo cáo bước đầu từ Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực U Minh, trong hai ngày 23 và 24/11, con chó nặng khoảng 18kg của hộ gia đình ông Lâm Hồng Sơn (ngụ ấp Cái Tàu, xã U Minh) có biểu hiện hung dữ bất thường, chạy rông từ ấp Cái Tàu (xã U Minh) sang ấp 9 (xã Nguyễn Phích) và cắn 7 người dân bị thương.

Sau khi cắn người tại xã Nguyễn Phích, con vật bị người dân bao vây đập chết và ném xác xuống sông. Dù lực lượng thú y đã phối hợp chính quyền địa phương tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy xác con vật, nên chưa thể lấy mẫu xét nghiệm xác định bệnh dại.

Trước nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao khi không còn mẫu vật, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Cà Mau kích hoạt ngay các biện pháp phòng, chống dịch mà không chờ kết quả xét nghiệm.

Đối với 7 trường hợp bị phơi nhiễm, cả 7 nạn nhân đều đã được gia đình đưa đến cơ sở y tế xử lý vết thương và tiêm vaccine phòng dại, huyết thanh kháng dại theo chỉ định. Ngành thú y Cà Mau đã chuyển danh sách cho Trạm Y tế hai xã U Minh và Nguyễn Phích để theo dõi, đôn đốc người dân tiêm đủ phác đồ, không tự ý bỏ dở.

Đồng thời, lực lượng thú y phối hợp chính quyền hai xã U Minh và Nguyễn Phích truy vết toàn bộ chó, mèo từng tiếp xúc, hoặc bị con chó nghi dại cắn để yêu cầu chủ nuôi xích nhốt, theo dõi; rà soát tổng đàn chó, mèo tại hai xã và khu vực giáp ranh để tiêm phòng bao vây.

Ngành chuyên môn Cà Mau cũng bố trí bổ sung vaccine, hóa chất tiêu độc khử trùng tại hộ nuôi, dọc tuyến đường con chó di chuyển, kết hợp tuyên truyền người dân không thả rông vật nuôi và không vứt xác động vật chết xuống sông, kênh, rạch.