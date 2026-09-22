Ngăn chặn người phụ nữ ôm con định nhảy cầu Nhật Tân tự tử

Trước đó, khoảng 5h40 ngày 21/9, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo về việc tại khu vực giữa cầu Nhật Tân có một người phụ nữ bế theo con nhỏ, có biểu hiện muốn tự tử.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường xác minh, xử lý vụ việc.

Tổ công tác kiên trì thuyết phục người phụ nữ từ bỏ ý định tiêu cực.

Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện một người phụ nữ có biểu hiện tâm lý không ổn định, đang bế theo con nhỏ và đứng sát thành cầu. Nhận thấy tình huống đặc biệt nguy hiểm, có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng của cả hai mẹ con, các thành viên của tổ công tác đã nhanh chóng tiếp cận, kịp thời ngăn chặn; đồng thời kiên trì động viên, thuyết phục, trấn an để người phụ nữ từ bỏ ý định tự tử.

Sau khi người phụ nữ ổn định tinh thần, chồng của người phụ nữ có mặt tại hiện trường. Tổ công tác sau đó đưa cả gia đình về trụ sở Công an phường Hồng Hà để nắm thêm thông tin vụ việc để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Cảm kích trước tinh thần trách nhiệm và sự kịp thời của lực lượng Công an, người chồng đã viết thư cảm ơn gửi tổ công tác, bày tỏ sự biết ơn đối với các cán bộ, chiến sĩ đã kịp thời ngăn chặn sự việc đáng tiếc, bảo đảm an toàn cho vợ và con.

Sự việc thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và khả năng xử lý nhanh chóng của lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh trước những tình huống khẩn cấp, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng của nhân dân, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô.