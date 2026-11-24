Trước đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Lào Cai, cán bộ Công an phường Cam Đường phát hiện một phụ nữ đang làm thủ tục chuyển 65 triệu đồng cho người quen qua mạng xã hội. Nhận thấy giao dịch có dấu hiệu bất thường, lực lượng công an đã chủ động tiếp cận, tìm hiểu nguyên nhân. Người phụ nữ cho biết quá trình chuyển tiền gặp trục trặc.

Cùng lúc đó, người liên hệ qua mạng xã hội liên tục nhắn tin với những lời lẽ tình cảm nhằm tạo lòng tin, đồng thời thúc giục bà nhanh chóng sang một ngân hàng khác để tiếp tục thực hiện giao dịch.

Nhận định đây có thể là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cán bộ Công an phường Cam Đường đã giải thích, phân tích những dấu hiệu bất thường và cảnh báo nguy cơ mất tiền nếu tiếp tục chuyển khoản khi chưa xác minh rõ thông tin người nhận.

Sau khi được tuyên truyền, giải thích, người phụ nữ nhận ra những rủi ro và quyết định dừng giao dịch, giữ lại toàn bộ số tiền 65 triệu đồng.

Qua vụ việc, Công an phường Cam Đường khuyến cáo người dân cần cảnh giác với những lời mời gọi, đề nghị chuyển tiền từ các mối quan hệ quen biết qua mạng xã hội. Trước khi thực hiện giao dịch, cần xác minh kỹ danh tính người nhận và mục đích chuyển tiền; không làm theo yêu cầu thúc giục từ những người chưa được kiểm chứng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an để được hỗ trợ, xử lý.