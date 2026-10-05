Ngăn chặn môi giới mại dâm qua mạng: Cần nhiều giải pháp đồng bộ

Những đòi hỏi từ thực tiễn

Tháng 7-2026, qua công tác trinh sát, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an thành phố Hà Nội (CATP) triệt phá đường dây chuyên môi giới mại dâm nam hoạt động trên không gian mạng, bắt giữ 3 đối tượng về hành vi môi giới mại dâm. Các đối tượng dùng thủ đoạn hết sức tinh vi dưới vỏ bọc giới thiệu người mẫu, “giao lưu”, “dịch vụ cá nhân”.

Trước đó, CATP cũng triệt phá một vụ môi giới mại dâm qua mạng xã hội, bắt giữ một đối tượng từng đạt danh hiệu Á khôi. Hai vụ việc điển hình trên cho thấy, các đối tượng đang lợi dụng hình thức kết nối trực tuyến để che giấu hoạt động môi giới mại dâm, gây khó khăn cho công tác phát hiện, xác minh và xử lý.

Tuyên truyền phòng, chống tệ nạn mại dâm cho giới trẻ. Ảnh: Vũ Minh

Thực tế, các đối tượng sử dụng mạng xã hội, ứng dụng hẹn hò, nhắn tin và tổ chức các hội nhóm kín để quảng cáo, chào mời khách mua dâm, kết nối người bán dâm. Việc sử dụng thông tin giả, số điện thoại rác, tài khoản ảo hoặc thường xuyên thay đổi phương thức liên lạc khiến hoạt động này khó nhận diện. Phạm vi kết nối trên mạng cũng không bị giới hạn bởi địa giới hành chính, làm gia tăng yêu cầu phối hợp giữa các địa phương và lực lượng chức năng.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) nhận định, các phương thức hoạt động tổ chức, môi giới mại dâm đã có sự thay đổi đáng kể. Không gian mạng đã và đang trở thành nơi tuyển người, tìm khách, quảng bá và điều phối, trong khi khách sạn, nhà nghỉ, căn hộ hoặc địa điểm khác là nơi diễn ra giao dịch. Vì vậy, nếu chỉ tập trung kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ mà chưa chú trọng phát hiện hoạt động môi giới, tổ chức trên mạng thì khó xử lý triệt để các đường dây vi phạm.

Một thách thức khác là thu thập, đánh giá chứng cứ. Thông tin quan trọng có thể nằm trong điện thoại, tài khoản mạng xã hội, dữ liệu thanh toán, đặt phòng hoặc các nhóm kín. Việc xác định vai trò của từng đối tượng, phân biệt hoạt động giao tiếp thông thường với hành vi có dấu hiệu môi giới, tổ chức mại dâm đòi hỏi xác minh chặt chẽ, bảo đảm căn cứ pháp luật.

Theo luật sư Đặng Văn Cường, Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm được ban hành từ năm 2003, khi mạng xã hội, ứng dụng hẹn hò, nhóm kín và thanh toán điện tử chưa phát triển như hiện nay. Dù các quy định về môi giới, tổ chức, chứa mại dâm có thể được áp dụng đối với hành vi thực hiện qua internet, sự xuất hiện của những phương thức mới vẫn đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện pháp luật và hướng dẫn thực thi phù hợp với thực tiễn.

Nâng cao năng lực điều tra số

Trước yêu cầu mới, Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2026–2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 24-4-2026 đã xác định rõ yêu cầu “quản lý hiệu quả địa bàn và môi trường mạng”, đồng thời tăng cường phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Cụ thể hóa Chương trình này, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 2-6-2026 về thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2026–2030 trên địa bàn thành phố. Hà Nội chú trọng kết hợp quản lý, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ với tuyên truyền, phòng ngừa và ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước nâng cao khả năng nắm bắt tình hình, phát hiện những phương thức hoạt động mới trên môi trường số.

Công an thành phố Hà Nội đã phá đường dây môi giới mại dâm đồng tính nam núp bóng "người mẫu". Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Từ thực tiễn đó, luật sư Đặng Văn Cường đề xuất nghiên cứu bổ sung Pháp lệnh năm 2003, trong đó có quy định riêng về phòng, chống mại dâm trên môi trường số. Cùng với đó, cần nhận diện đầy đủ các mắt xích cũng như vai trò của từng mắt xích trong hoạt động môi giới, từ quản trị nhóm kín, thu phí thành viên, đăng thông tin quảng bá đến xác minh khách, điều phối người bán dâm và nhận tiền môi giới.

Luật sư Đặng Văn Cường nhấn mạnh, cần có hướng dẫn đủ rõ để cơ quan chức năng phân biệt giữa hoạt động giao tiếp thông thường và hành vi có dấu hiệu môi giới, tổ chức mại dâm.

Bên cạnh hoàn thiện quy định, việc nâng cao năng lực điều tra số, thu thập và đánh giá chứng cứ điện tử, giám định dữ liệu và truy tìm dòng tiền cũng có ý nghĩa quan trọng. Cũng theo luật sư Đặng Văn Cường, trong nhiều vụ việc, chứng cứ quan trọng không nằm tại hiện trường mà nằm trong các thiết bị, tài khoản và dữ liệu điện tử. Vì vậy, cần tăng cường phối hợp giữa lực lượng công an, cơ quan quản lý nhà nước và các nền tảng số để phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm theo đúng quy định pháp luật, đồng thời tránh đồng nhất mọi nội dung liên quan đến tình dục với hoạt động mại dâm.

Một yêu cầu khác là chú trọng bảo vệ trẻ em và người chưa thành niên trước nguy cơ bị dụ dỗ, lôi kéo, cưỡng ép hoặc bóc lột tình dục trên không gian mạng. Công tác phòng ngừa cần được thực hiện từ sớm, kết hợp giữa pháp luật, giáo dục kỹ năng số, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, nền tảng công nghệ và cơ quan chức năng.

Nhìn từ thực tiễn, phòng, chống mại dâm trong bối cảnh hiện nay, không thể chỉ dừng ở việc kiểm tra các địa điểm kinh doanh dịch vụ mà cần theo sát cả quá trình hình thành, kết nối và điều hành đường dây trên môi trường số. Kết hợp các yếu tố, từ việc hoàn thiện pháp luật đến việc nâng cao năng lực điều tra số, quản lý chặt chẽ địa bàn, phát hiện, xử lý vi phạm và tăng cường các giải pháp phòng ngừa... mới có thể ngăn chặn hiệu quả các hành vi lợi dụng không gian mạng để tổ chức, môi giới mại dâm.