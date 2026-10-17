Ngăn chặn mạo danh cá nhân lập doanh nghiệp

Trong cuộc họp báo do Bộ Tài chính tổ chức hôm 6-10, đại diện Cục Thuế cho biết đã ghi nhận khoảng 4.000 trường hợp phản ánh bị mạo danh thông tin cá nhân để đứng tên thành lập doanh nghiệp.

Con số này cho thấy những hạn chế trong bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng như những vấn đề trong quy trình đăng ký kinh doanh và quản lý dữ liệu thuế.

Nhiều người bất ngờ phát hiện bản thân trở thành “người đại diện theo pháp luật” của các doanh nghiệp, dù chưa từng ký giấy tờ nào. Việc chứng minh không liên quan thường kéo dài, phức tạp, gây ảnh hưởng lớn đến tinh thần của người bị mạo danh. Với quản lý nhà nước, việc này gây thất thu ngân sách và tích tụ lượng lớn hồ sơ tồn đọng.

Việc xác minh đòi hỏi quy trình phối hợp liên ngành phức tạp giữa cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan công an; tiến độ làm sạch dữ liệu đăng ký doanh nghiệp và thuế cũng bị ảnh hưởng.

Thạc sĩ - Luật sư Đỗ Khắc Tất Hưng (Đoàn Luật sư TPHCM) đề xuất giải pháp nhằm ngăn ngừa và xử lý tình trạng này. Theo đó, trong quy trình đăng ký thành lập hoặc thay đổi người đại diện theo pháp luật, bên cạnh việc dựa vào bản chụp hay bản quét (scan) giấy tờ định danh cá nhân, cần kết hợp xác thực điện tử và sinh trắc học (khuôn mặt, vân tay) đối soát trực tiếp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua VNeID/CCCD gắn chip để đảm bảo chính chủ.

Hệ thống quản lý cần tự động gửi thông báo qua ứng dụng VNeID hoặc eTax Mobile của người dân ngay khi thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Ngoài ra, cần cho cơ chế người dân được quyền tạm đóng mã số thuế ngay khi nhận báo cáo mạo danh thông qua VNeID để xác minh trong thời gian khoảng 10 ngày.