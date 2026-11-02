Ngăn chặn ma túy xâm nhập vùng nông thôn

Nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại xã Đức Lập - Ảnh: Công an Lâm Đồng

Ma túy len lỏi vào vùng nông thôn

Ngày 10/9, tại thôn 6, xã Đức Lập, Công an xã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phát hiện, bắt quả tang H.Đ.T (SN 1988), trú tại thôn 6, xã Đức Lập và N.T.K.Q (SN 1995), trú tại thôn 4, xã Đức Lập, đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho L.T.T.N (SN 2010), trú tại xã Thuận An; H.T (SN 2010), trú tại xã Đức Lập và P.V.N (SN 1997), trú tại thôn Đắc Phúc, xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng.

Đáng chú ý, các ngày 18/9, 26/9 và 1/10, Công an xã Đức Lập tiếp tục phát hiện 4 vụ, liên quan 3 nhóm với 15 đối tượng có hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Các vụ việc được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Tại xã Phúc Thọ Lâm Hà, từ việc bắt quả tang N.C.T. (SN 1997) sử dụng ma túy tại nhà T.H.L. (SN 1986), Công an xã mở rộng điều tra, làm rõ L. mua ma túy để sử dụng, chia cho người khác và bán lại kiếm lời. Qua truy xét nguồn cung, lực lượng chức năng xác định L.Đ.C. ở phường Xuân Hương - Đà Lạt là người cung cấp ma túy cho L.; khám xét nơi ở của C., cơ quan chức năng thu giữ khoảng nửa bánh heroin và 65 triệu đồng tiền mặt.

Các vụ việc có tình tiết khác nhau nhưng cùng đặt ra yêu cầu phải chủ động nhận diện nguy cơ, không để hoạt động mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tiếp diễn trong khu dân cư. Thượng tá Trịnh Ngọc Dũng - Trưởng Công an xã Đức Lập cho biết, thời gian qua, lực lượng Công an xã tập trung nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện những dấu hiệu nghi vấn liên quan đến ma túy. Đồng thời, Công an xã chủ động phối hợp với lực lượng nghiệp vụ đấu tranh, làm rõ các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, truy xét nguồn cung và những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Bên cạnh công tác đấu tranh, lực lượng Công an xã chú trọng tuyên truyền, vận động người dân nâng cao cảnh giác, chủ động cung cấp thông tin khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, phát huy vai trò của gia đình và cộng đồng trong quản lý, giáo dục thanh thiếu niên, góp phần phòng ngừa ma túy từ sớm, từ cơ sở.

Phát huy sự gắn kết để phòng ngừa từ sớm

Ở nông thôn, các mối quan hệ gia đình, hàng xóm, bạn bè và sinh hoạt cộng đồng thường đan xen. Sự gần gũi ấy có thể giúp người thân, người xung quanh nhận ra những thay đổi bất thường trong sinh hoạt của một người, nhất là thanh thiếu niên.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến mua bán, tàng trữ hoặc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, người dân cần thông tin cho công an qua các kênh chính thức. Việc tự ý đối đầu, lan truyền tin đồn hay quy kết người khác không chỉ có thể gây tổn hại cho người vô can mà còn làm phức tạp tình hình tại khu dân cư.

Thượng tá Trịnh Ngọc Dũng khuyến cáo, các gia đình cần quan tâm sát sao đến con em, nhất là trong độ tuổi thanh thiếu niên. Chủ động trao đổi khi phát hiện những biểu hiện bất thường, đồng thời kịp thời cung cấp thông tin cho công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến ma túy. "Với thanh thiếu niên, phòng ngừa không chỉ là cảnh báo tác hại của ma túy mà còn phải giúp các em biết cách từ chối lời rủ rê, nhận diện hành vi lôi kéo và tìm người đáng tin cậy để hỗ trợ. Gia đình, nhà trường và các tổ chức đoàn thể ở cơ sở cần phối hợp để tạo môi trường sinh hoạt tích cực, đồng thời không bỏ qua những trường hợp có nguy cơ cần được quan tâm, giúp đỡ", Thượng tá Trịnh Ngọc Dũng trao đổi.

Phòng, chống ma túy ở nông thôn cần bắt đầu từ cả hai phía: lực lượng chức năng chủ động đấu tranh, ngăn chặn nguồn cung; gia đình và cộng đồng không thờ ơ trước nguy cơ quanh mình. Sự gắn kết trong mỗi thôn xóm chỉ thực sự trở thành điểm tựa giữ gìn bình yên khi được chuyển hóa thành sự quan tâm đúng cách, thông tin kịp thời và trách nhiệm phối hợp với lực lượng chức năng.