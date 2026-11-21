Công an xã Quang Sơn phối hợp với Trạm Y tế tổ chức xét nghiệm ma túy đột xuất đối với công nhân Chi nhánh Mỏ tuyển Làng Hích.

Tại xã Quang Sơn, công tác phòng, chống ma túy được triển khai trực tiếp tại các cơ sở khai thác, chế biến khoáng sản. Ngày 3/8/2026, Công an xã phối hợp với Trạm Y tế và Chi nhánh Mỏ tuyển Làng Hích tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy tại xóm Làng Mới, thu hút hơn 200 cán bộ, công nhân viên tham gia.

Ông Lý Văn Tuấn, công nhân Chi nhánh Mỏ tuyển Làng Hích, chia sẻ: “Những kiến thức được cung cấp giúp mỗi người nâng cao cảnh giác, chủ động phòng tránh, không để bản thân bị lôi kéo vào các hành vi liên quan đến ma túy”.

Xã Quang Sơn hiện có hơn 20 doanh nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản với lực lượng lao động đông. Các hoạt động dịch vụ phục vụ sản xuất và đời sống công nhân cũng đặt ra yêu cầu quản lý địa bàn chặt chẽ. Do đó, công tác phòng, chống ma túy phải được triển khai đồng bộ trong doanh nghiệp và cộng đồng, gắn với quản lý cư trú, tuần tra, kiểm soát, phát hiện sớm vi phạm và vận động người dân tố giác tội phạm.

Ông Khúc Kim Quảng, Phó Chủ tịch UBND xã Quang Sơn, cho biết: Địa phương thường xuyên phối hợp với lực lượng công an và các chủ mỏ trong công tác tuyên truyền, quản lý, phòng ngừa và đấu tranh với tệ nạn ma túy. Sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng đã góp phần giúp xã đạt tiêu chí xã không ma túy trong cả hai năm 2025 và 2026.

Tại xã Trại Cau, nguy cơ ma túy xâm nhập từ các địa bàn giáp ranh cũng được chú trọng phòng ngừa. Theo ông Lê Anh Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Trại Cau, một số khu vực còn xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép nhỏ lẻ, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự và phát sinh tệ nạn ma túy. Trước tình hình đó, xã thường xuyên kiểm tra, ngăn chặn, xử lý vi phạm, chủ động phòng ngừa, không để ma túy xâm nhập địa bàn.

Ngày 24/8/2026, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10802/UBND-NC về tăng cường công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh, tiếp tục thúc đẩy lộ trình xây dựng xã, phường không ma túy, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng tỉnh không ma túy.

Để thực hiện mục tiêu này, các địa bàn khai thác, chế biến khoáng sản cần phát huy trách nhiệm của doanh nghiệp trong quản lý, giáo dục người lao động; phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng tuyên truyền, kiểm tra và phòng ngừa vi phạm.

Hệ thống truyền thanh cơ sở, các tổ chức đoàn thể và cộng đồng dân cư cần tiếp tục phát huy vai trò trong phổ biến kiến thức, cảnh báo phương thức, thủ đoạn lôi kéo sử dụng ma túy, nhất là ma túy thế hệ mới.

Phòng, chống ma túy đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, thường xuyên của chính quyền, lực lượng chức năng, doanh nghiệp và cộng đồng. Chủ động phòng ngừa từ cơ sở, kiểm soát chặt chẽ nguy cơ tại nơi làm việc và phát huy trách nhiệm của mỗi người dân sẽ tạo sức mạnh tổng hợp, giữ vững an ninh, trật tự, xây dựng các địa bàn khai khoáng ở Thái Nguyên an toàn, lành mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.