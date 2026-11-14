Ngăn chặn ma túy xâm nhập học đường từ những dấu hiệu ban đầu

Tăng cường quản lý, phòng ngừa vi phạm từ trường học

Trao đổi với phóng viên Báo Công an nhân dân, thầy giáo Lê Chí Thông, Hiệu trưởng Trường THPT Hướng Hóa cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin về vụ việc liên quan đến hai học sinh, nhà trường đã chủ động làm việc với Công an xã Khe Sanh, liên hệ với phụ huynh và báo cáo cơ quan quản lý cấp trên. Ban Giám hiệu đồng thời yêu cầu giáo viên chủ nhiệm phối hợp với giáo viên bộ môn, Đoàn Thanh niên và gia đình tăng cường theo dõi tình hình học tập, sinh hoạt, các mối quan hệ xã hội, kịp thời phát hiện những thay đổi bất thường về tâm lý, hành vi của học sinh.

Công an xã Khe Sanh trao đổi với cán bộ, giáo viên Trường THPT Hướng Hóa về công tác phòng, chống ma túy và bảo đảm an ninh, trật tự học đường.

“Nhà trường rất quan tâm và lo ngại trước vụ việc. Công tác phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Ngay từ đầu năm học, chúng tôi đã phối hợp với Công an xã Khe Sanh và Công an xã Tân Lập tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy cho cán bộ, giáo viên và học sinh thông qua tuần sinh hoạt chính trị đầu năm”, thầy Thông chia sẻ thêm.

Các hoạt động tuyên truyền tập trung làm rõ tác hại của ma túy, nhất là ma túy tổng hợp (MTTH); hướng dẫn nhận diện những loại ma túy thường gặp, nhận biết phương thức, thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo thanh thiếu niên sử dụng, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Cùng với việc trang bị kiến thức pháp luật, nhà trường chú trọng rèn luyện kỹ năng phòng tránh, tự bảo vệ cho học sinh trước những nguy cơ từ môi trường xã hội.

Để tăng cường quản lý, giữ gìn an ninh, trật tự trong khuôn viên trường, Trường THPT Hướng Hóa còn triển khai hệ thống camera giám sát, hỗ trợ phát hiện, xử lý những tình huống bất thường. Tuy nhiên, theo thầy Thông, các phương tiện kỹ thuật chỉ đóng vai trò hỗ trợ, không thể thay thế sự quản lý, giáo dục trực tiếp của giáo viên và trách nhiệm đồng hành của gia đình.

Từ nhận thức đó, Đoàn trường THPT Hướng Hóa và Chi đoàn Công an xã Khe Sanh đã xây dựng chương trình phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự trường học và phong trào thanh niên giai đoạn 2026–2028, trong đó chú trọng phòng ngừa vi phạm pháp luật ngay từ học đường. Chương trình đặt mục tiêu tuyên truyền, hướng dẫn 100% học sinh ký cam kết chấp hành các quy định về phòng, chống ma túy, trật tự an toàn giao thông và những quy định pháp luật liên quan; đồng thời tổ chức các diễn đàn, buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác của học sinh.

Một nội dung đáng chú ý là cơ chế phối hợp phát hiện sớm những mâu thuẫn, biểu hiện bất thường trong học sinh, kể cả trên không gian mạng, cũng như các nhóm có dấu hiệu dụ dỗ, lôi kéo học sinh vi phạm pháp luật. Đối với những trường hợp có nguy cơ, giáo viên chủ nhiệm được phân công phối hợp với gia đình theo dõi, hỗ trợ và trao đổi thông tin với lực lượng Công an khi cần thiết, nhằm chủ động phòng ngừa thay vì chỉ xử lý khi sự việc đã xảy ra.

Bên cạnh những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý, giáo dục học sinh, Trường THPT Hướng Hóa cũng ghi nhận nhiều kết quả tích cực về chất lượng dạy và học. Theo thầy Thông, năm học 2025–2026, học sinh nhà trường giành 36 giải tại kỳ thi chọn học sinh giỏi văn hóa lớp 12 cấp tỉnh, trong đó có 2 giải Nhất, 2 giải Nhì; đặc biệt, một học sinh đoạt giải Ba quốc gia môn Tin học. Những thành tích này phản ánh nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh, đồng thời cho thấy yêu cầu phải tiếp tục quan tâm đồng đều cả chất lượng học tập lẫn công tác giáo dục đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật.

Chủ động phòng ngừa ma túy trong thanh thiếu niên

Thông tin với phóng viên Báo Công an nhân dân, Trung tá Hải Hà, Phó Trưởng Công an xã Khe Sanh cho biết, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, xã Khe Sanh được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Khe Sanh và 3 xã Tân Hợp, Húc, Hướng Tân trước đây. Địa bàn mới có diện tích tự nhiên 134,81km², với 6.252 hộ, 27.527 nhân khẩu. Phạm vi quản lý rộng, dân cư phân bố trên nhiều khu vực, cùng với sự hiện diện của nhiều cơ sở giáo dục đặt ra yêu cầu tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an, chính quyền, nhà trường và gia đình trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Cán bộ Công an tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trao đổi với học sinh Trường THPT Hướng Hóa.

Đáng chú ý, tình hình vi phạm pháp luật về ma túy trên địa bàn vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Theo Trung tá Hải Hà, từ đầu năm 2026 đến nay, Công an xã Khe Sanh đã phát hiện, xử lý 2 vụ việc liên quan đến ma túy với 6 bị can, trong đó có 2 bị can từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi. Cùng thời gian này, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an xã Khe Sanh phát hiện, xử lý thêm 2 vụ với 4 bị can, đều trên 18 tuổi.

Công an xã Khe Sanh cho biết, các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý tổng cộng 4 vụ việc liên quan đến ma túy với 10 bị can trên địa bàn từ đầu năm 2026 đến nay. Trong đó, việc có 2 bị can chưa đủ 18 tuổi là chi tiết đáng lưu ý, cho thấy nguy cơ ma túy tác động đến nhóm thanh thiếu niên, đòi hỏi các biện pháp phòng ngừa phù hợp với từng lứa tuổi.

Đại diện lực lượng Công an, nhà trường và học sinh tại buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm học 2026–2027 của Trường THPT Hướng Hóa.

Đại diện lực lượng Công an và Trường THPT Hướng Hóa ký kết chương trình phối hợp tại buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật.

Liên quan đến vụ việc có 2 học sinh Trường THPT Hướng Hóa, Trung tá Hải Hà cho biết Công an xã Khe Sanh đang tiếp tục điều tra, làm rõ. Trước năm 2026, lực lượng Công an địa phương cũng từng phát hiện, xử lý một số trường hợp liên quan đến ma túy là người đã từng học tại trường này. Tuy nhiên, tại thời điểm vi phạm, những người đó đều đã nghỉ học hoặc hoàn thành chương trình THPT, không còn là học sinh đang theo học tại trường.

“Từ thực tế trên, công tác phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên không chỉ dừng lại ở các buổi tuyên truyền hay việc ký cam kết chấp hành pháp luật, mà còn đặt ra yêu cầu nhận diện sớm nguy cơ, nắm bắt những thay đổi trong hành vi, quan hệ xã hội của học sinh và duy trì sự phối hợp thường xuyên giữa gia đình, nhà trường với lực lượng chức năng. Đặc biệt, việc phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm cần đi đôi với các giải pháp giáo dục, hỗ trợ, giúp học sinh nâng cao khả năng tự bảo vệ trước sự lôi kéo của các đối tượng liên quan đến ma túy”, Trung tá Hải Hà nhấn mạnh.

Khe Sanh trước áp lực từ tuyến ma túy xuyên biên giới

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, khu vực phía Tây của tỉnh, nơi có tuyến Quốc lộ 9 kết nối với Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và biên giới Việt Nam – Lào, là địa bàn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về tội phạm ma túy. Nằm trên tuyến giao thông huyết mạch này, xã Khe Sanh chịu tác động trực tiếp từ hoạt động vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới vào nội địa. Đặc biệt, tuyến sông Sê Pôn ở khu vực Lao Bảo, với nhiều đường mòn, lối mở, bến bãi dọc biên giới, tiềm ẩn nguy cơ bị các đối tượng lợi dụng để vận chuyển ma túy.

Lực lượng chức năng bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy trên tuyến Quốc lộ 9, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Thực tế, nhiều vụ vận chuyển ma túy với số lượng lớn đã bị lực lượng chức năng phát hiện, triệt phá tại khu vực này. Ngày 21/7/2025, tại Km58+800 Quốc lộ 9, thuộc xã Khe Sanh, lực lượng chức năng bắt giữ 2 đối tượng người Lào vận chuyển ma túy. Tiếp đó, ngày 3/6/2026, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ 2 đối tượng người Lào trên địa bàn xã Khe Sanh, thu giữ 12.000 viên MTTH.

Đáng chú ý, chỉ riêng năm 2025 và 4 tháng đầu năm 2026, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ 13 vụ với 13 đối tượng, thu giữ 61.348 viên MTTH và 20kg ma túy đá. Những con số này phần nào phản ánh tính chất phức tạp của hoạt động vận chuyển ma túy qua khu vực biên giới phía Tây Quảng Trị, nơi các tuyến giao thông kết nối cửa khẩu với nội địa luôn tiềm ẩn nguy cơ bị tội phạm lợi dụng.

Trong bối cảnh đó, vụ việc liên quan đến 2 học sinh Trường THPT Hướng Hóa càng đặt ra yêu cầu tăng cường phòng ngừa ma túy xâm nhập học đường. Đây không chỉ là trách nhiệm của nhà trường mà còn đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa gia đình, chính quyền và lực lượng chức năng, nhất là trong việc phát hiện sớm, ngăn chặn những hành vi dụ dỗ, lôi kéo thanh thiếu niên liên quan đến ma túy.