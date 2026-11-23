Thời gian qua, nhiều vụ liên quan đến ma túy được lực lượng chức năng phát hiện, xử lý khiến nhiều người không khỏi lo ngại bởi tuổi đời của các đối tượng còn rất trẻ, thậm chí nhiều người đang ở lứa tuổi học trò. Ngày 18/9/2026, Công an xã Lao Bảo phối hợp với Công an xã Hướng Phùng và Đồn Biên phòng Lao Bảo bắt quả tang Hồ Văn Huế (SN 2008, trú tại thôn Ka Tăng, xã Lao Bảo) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 345 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Chỉ vài ngày sau, tại xã Lao Bảo, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện Đỗ Phước Lộc (SN 2009), Trần Gia Hưng và Nguyễn Quốc Bảo (cùng SN 2008) liên quan đến hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Mở rộng điều tra, lực lượng Công an thu giữ tổng cộng hàng trăm viên ma túy.

Lực lượng công an các xã thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền về kỹ năng phòng, chống ma túy cho học sinh ở các trường học - Ảnh: CACC

Đáng chú ý, ngày 23/9, tại xã Hướng Hiệp, Công an xã bắt quả tang Hồ Văn Được và Hồ Khánh Duy (cùng SN 2010) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận cùng Hồ Văn Diên (SN 2010, trú tại xã Đakrông) tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Chỉ trong một số vụ việc được phát hiện, xử lý, đã có nhiều đối tượng ở độ tuổi 15-18 liên quan đến ma túy, với những hành vi khác nhau, từ tàng trữ, mua bán đến tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đây là hồi chuông cảnh báo về nguy cơ ma túy xâm nhập vào nhóm tuổi học sinh, thanh thiếu niên, đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với công tác phòng ngừa.

Ma túy không chỉ xuất hiện trên các tuyến đường vận chuyển hay khu vực biên giới mà còn len lỏi vào khu dân cư, tiềm ẩn nguy cơ tiếp cận giới trẻ thông qua những mối quan hệ và lời dụ dỗ, lôi kéo. Nếu thiếu kiến thức nhận diện, kỹ năng tự bảo vệ và sự quan tâm, quản lý từ gia đình, nhà trường, các em rất dễ trở thành nạn nhân hoặc bị lôi kéo vào những hành vi vi phạm pháp luật.

Trước thực tế đó, công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy đang được lực lượng Công an Quảng Trị chú trọng triển khai, hướng đến những nhóm đối tượng có nguy cơ cao, nhất là thanh thiếu niên.

Đầu tháng 10/2026, tại Trường tiểu học và trung học cơ sở Xy, xã A Dơi, Công an xã tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy cho 642 học sinh cùng 45 cán bộ, giáo viên. Thông qua hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động, các em được trang bị kiến thức về tác hại của ma túy, nhận diện những nguy cơ và thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy, từ đó nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân.

Cùng thời điểm, hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy cũng được Công an các xã, phường triển khai tại nhiều trường học trên địa bàn tỉnh. Việc đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với học sinh không chỉ giúp các em hiểu rõ hậu quả của ma túy mà còn hình thành kỹ năng nhận biết, chủ động từ chối trước những lời mời gọi, cám dỗ.

Tại xã Đông Trạch, trung tá Trần Thanh Tuấn, Trưởng Công an xã cho biết, bên cạnh tuyên truyền tại trường học, đơn vị còn tăng cường phổ biến pháp luật cho người dân và thanh thiếu niên; vận động mọi người nói không với ma túy, không tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy và không tiếp tay cho các hành vi vi phạm.

Ở phường Đông Hà, công tác phòng ngừa còn được triển khai tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện như karaoke, vũ trường. Thượng tá Hoàng Văn Dũng, Trưởng Công an phường Đông Hà cho biết, đơn vị yêu cầu các cơ sở nâng cao trách nhiệm quản lý, chấp hành nghiêm quy định pháp luật, không để địa điểm kinh doanh bị lợi dụng làm nơi cất giấu, sử dụng hoặc tổ chức các hoạt động liên quan đến ma túy. Các chủ cơ sở được vận động ký cam kết và phối hợp cung cấp thông tin khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh, đấu tranh với tội phạm ma túy phải gắn với chủ động phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ ngay từ cơ sở, trong đó đặc biệt chú trọng nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân, nhất là thanh thiếu niên.

Ngăn chặn ma túy xâm nhập học đường và giới trẻ không thể chỉ trông chờ vào những đợt tuyên truyền hay các biện pháp xử lý khi vi phạm đã xảy ra. Điều quan trọng là phải tạo được sự phối hợp thường xuyên giữa gia đình, nhà trường, lực lượng chức năng và cộng đồng; giúp thanh thiếu niên có kiến thức, bản lĩnh để nhận diện, tránh xa ma túy, đồng thời kịp thời phát hiện, ngăn chặn những nguy cơ từ sớm, từ xa.

Bởi phía sau mỗi vụ án ma túy liên quan đến người trẻ không chỉ là câu chuyện vi phạm pháp luật, mà còn là những cảnh báo về tương lai của một thế hệ nếu thiếu sự quan tâm, bảo vệ và định hướng đúng đắn.