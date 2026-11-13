Ngăn chặn ma túy len lỏi vào những địa bàn giáp ranh

Tình trạng đặt hàng trực tuyến nhưng sau đó từ chối nhận, không có lý do chính đáng đang gây thiệt hại cho người bán và doanh nghiệp vận chuyển. Đây là vấn đề được đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ trách nhiệm khi thảo luận về dự án Luật Bưu chính (sửa đổi) vào ngày 13/11.