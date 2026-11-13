Ngăn chặn ma túy len lỏi vào những địa bàn giáp ranh
Lợi dụng những khu vực vắng vẻ, địa bàn giáp ranh, các đối tượng phạm tội về ma túy thường tìm cách che giấu hành vi, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Tại xã Hương Sơn, Hà Nội, một vụ việc vừa được Công an xã phát hiện cho thấy sự tinh vi trong cách thức tổ chức sử dụng ma túy theo nhóm, thậm chí các đối tượng còn phân công người cảnh giới.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ngan-chan-ma-tuy-len-loi-vao-nhung-dia-ban-giap-ranh-246261113213145938.htm