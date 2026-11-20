Công an phường Bắc Hồng Lĩnh cho biết, chiều 20/11, đơn vị đã phối hợp với Phòng giao dịch BIDV Hồng Lĩnh - BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo trên không gian mạng, giúp bà Trần Thị Hường (SN 1965, trú TDP 3 Nam Hồng, phường Nam Hồng Lĩnh) tránh bị chiếm đoạt 165 triệu đồng.

Cán bộ Công an phường Bắc Hồng Lĩnh tuyên truyền, hỗ trợ bà Trần Thị Hường ngăn chặn vụ lừa đảo qua mạng xã hội.

Trước đó, bà Hường nhận được tin nhắn qua Messenger từ tài khoản của con trai đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài, đề nghị chuyển tiền gấp để giải quyết công việc. Do tin tưởng và lo lắng cho con, bà Hường đã tìm cách chuyển số tiền 165 triệu đồng theo yêu cầu.

Nhân viên phòng giao dịch Hồng Lĩnh - Ngân hàng BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường, phối hợp xác minh, ngăn chặn vụ lừa đảo, giúp khách hàng tránh bị chiếm đoạt 165 triệu đồng.

Trong quá trình giao dịch, nhận thấy có nhiều dấu hiệu bất thường, cán bộ Phòng giao dịch BIDV Hồng Lĩnh - BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh đã phối hợp với Công an phường Bắc Hồng Lĩnh kiên trì giải thích, khuyến cáo bà Hường tạm dừng giao dịch, đồng thời liên hệ người thân để xác minh thông tin.

Qua trao đổi, con trai bà Hường xác nhận không nhờ mẹ chuyển tiền. Tài khoản Messenger của con trai bà Hường đã bị các đối tượng xấu chiếm quyền sử dụng, giả danh để nhắn tin lừa đảo.

Nhờ sự cảnh giác, trách nhiệm và phối hợp kịp thời giữa lực lượng công an với cán bộ ngân hàng, vụ việc đã được ngăn chặn trước khi bà Hường chuyển tiền cho các đối tượng.