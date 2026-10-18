Ngăn chặn kịp thời phụ nữ mang thai có ý định tự tử

Ngày 18/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) Công an TP Hà Nội đã xử lý linh hoạt, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân và du khách, qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân và xây dựng hình ảnh Thủ đô Hà Nội an toàn, văn minh, thân thiện.

Cụ thể, vào hồi 22h47 ngày 15/10, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố tiếp nhận tin báo về một người có ý định tự tử tại khu vực cầu Nhật Tân. Ngay khi nhận tin báo, trung tâm đã điều động lực lượng thuộc Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã khẩn trương đến hiện trường xác minh, xử lý.

Đại diện Tổ công tác trao trả tài sản bị đánh rơi cho anh Ayoub.

Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện một phụ nữ đang ở phía ngoài hành lang cầu, có biểu hiện bất thường, tiềm ẩn nguy hiểm đến tính mạng. Trước tình huống cấp bách, cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận, kiên trì động viên, trấn an tinh thần, đồng thời phối hợp với người dân đưa người phụ nữ vào khu vực an toàn.

Qua thăm hỏi, người phụ nữ được xác định là chị Đ.T.L (SN 2000, trú tại Hà Nội), đang mang thai 6 tháng. Do mâu thuẫn gia đình, chị L đã có ý định tự tử. Bằng sự kiên trì và cách ứng xử khéo léo, cán bộ, chiến sĩ đã kịp thời ngăn chặn hành động nguy hiểm, bảo đảm an toàn cho chị L và thai nhi. Sau đó, chị L được bàn giao cho Công an phường Hồng Hà tiếp tục hỗ trợ, giải quyết theo quy định.

Cũng trong đêm 15/10, một tổ công tác khác của Đội Cảnh sát phản ứng nhanh đã kịp thời tìm kiếm, trao trả tài sản có giá trị cho một du khách nước ngoài.

Cụ thể, vào hồi 22h30, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, phòng, chống tội phạm tại khu vực ngõ 32 phố Tô Ngọc Vân, tổ công tác phát hiện một chiếc ba lô màu xanh bị bỏ quên bên đường, không có người trông giữ. Kiểm tra bên trong, cán bộ, chiến sĩ phát hiện 1 máy tính xách tay, 1 điện thoại iPhone 13 Pro Max cùng một số đồ dùng cá nhân.

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh đã tiến hành xác minh, tìm kiếm chủ sở hữu. Qua xác minh, chiếc ba lô được xác định là của anh Ayoub, quốc tịch Maroc, đang lưu trú tại một cơ sở lưu trú trên địa bàn phường Hoàn Kiếm. Thông qua lễ tân nơi anh Ayoub lưu trú, tổ công tác đã liên hệ, thông báo và hướng dẫn anh đến trụ sở Công an để nhận lại tài sản.

Bức thư cảm ơn của anh Ayoub.

Tại trụ sở, anh Ayoub cho biết do sơ suất trong quá trình di chuyển đã làm thất lạc chiếc ba lô. Ngoài những tài sản có giá trị, chiếc máy tính xách tay còn lưu giữ nhiều dữ liệu quan trọng. Nhận lại đầy đủ tài sản, anh Ayoub bày tỏ sự vui mừng, xúc động và viết thư cảm ơn lực lượng Công an vì sự tận tình của các cán bộ, chiến sĩ.

Từ những tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát phản ứng nhanh đã có mặt kịp thời, xử lý linh hoạt, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân và du khách, qua đó góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân và xây dựng hình ảnh Thủ đô Hà Nội an toàn, văn minh, thân thiện.