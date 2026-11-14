Ngăn chặn kịp thời nhóm người nước ngoài chuẩn bị hoạt động lừa đảo

Ngày 14/11, thông tin từ Công an TP. Hải Phòng cho biết, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh vừa phát hiện, ngăn chặn một tụ điểm có dấu hiệu tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng, liên quan đến nhóm người nước ngoài sử dụng số lượng lớn thiết bị điện tử.

Công an TP. Hải Phòng vừa phát hiện, ngăn chặn tụ điểm người nước ngoài sử dụng số lượng lớn thiết bị điện tử và nhiều kịch bản lừa đảo trên không gian mạng.

Trước đó, ngày 28/10/2026, tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an TP. Hải Phòng phát hiện 01 công dân Trung Quốc mang theo số lượng lớn thiết bị điện tử (35 điện thoại di động và 21 phôi SIM điện thoại) có biểu hiện nghi vấn.

Qua xác minh mở rộng, lực lượng chức năng xác định, đối tượng trên tạm trú cùng 04 người cùng quốc tịch Trung Quốc tại 01 cơ sở lưu trú trên địa bàn phường Lê Chân, TP. Hải Phòng.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và Công an phường Lê Chân kiểm tra, phát hiện thêm nhiều thiết bị điện tử gồm điện thoại di động, máy tính xách tay, máy tính để bàn và nhiều phôi SIM điện thoại…

Đáng chú ý, dữ liệu trong các máy tính thể hiện nhiều kịch bản lừa đảo trên mạng xã hội nước ngoài, với thủ đoạn giả danh chuyên gia, luật sư, kêu gọi đầu tư và hỗ trợ thu hồi tiền bị lừa đảo… đối với người nước ngoài.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 05 đối tượng trên và tổ chức trục xuất các đối tượng về Trung Quốc để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.