Ngăn chặn kịp thời hành vi phạm tội

Tội phạm trên không gian mạng đang thay đổi nhanh về phương thức, thủ đoạn, quy mô và tốc độ hoạt động. Các đối tượng không chỉ lợi dụng mạng xã hội, tài khoản ngân hàng mà còn khai thác dữ liệu cá nhân, danh tính số và các công cụ công nghệ mới, trong đó có trí tuệ nhân tạo để thực hiện hành vi phạm tội. Nhiều đường dây được tổ chức theo từng công đoạn, đối tượng ở nhiều địa bàn khác nhau, gây khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh.

Trung tá Chu Văn Hiệu, Phó Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Công an thành phố Bắc Ninh.

Trước tình hình đó, bên cạnh tăng cường đấu tranh, xử lý các vụ việc, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao chủ động nắm tình hình, nhận diện nguy cơ, triển khai các biện pháp phòng ngừa từ sớm. Qua các vụ án, vụ việc được phát hiện, lực lượng chức năng không chỉ làm rõ hành vi, đối tượng mà còn phân tích phương thức hoạt động, dấu vết số và các mắt xích liên quan để kịp thời phát hiện những nguy cơ mới, chủ động cảnh báo và phòng ngừa.

Cùng với đó, đơn vị tăng cường phối hợp với ngân hàng, doanh nghiệp viễn thông, các nền tảng công nghệ và cơ quan, đơn vị liên quan. Trong phòng ngừa tội phạm công nghệ cao, yếu tố “thời gian vàng” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường về tài khoản, giao dịch, số điện thoại hoặc hoạt động trên không gian mạng, việc trao đổi, xác minh và xử lý kịp thời, nhanh chóng có thể giúp ngăn chặn thiệt hại và truy xét tội phạm hiệu quả.

Công tác tuyên truyền, cảnh báo được đơn vị đổi mới theo hướng tập trung vào phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, đặc biệt là các chiêu thức mới; hướng dẫn người dân hình thành kỹ năng tự kiểm chứng thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, tài khoản và danh tính số.

Tội phạm có thể thay đổi phương thức, thủ đoạn rất nhanh, vì vậy phòng ngừa không thể chỉ dừng ở việc xử lý những vụ việc đã xảy ra. Mục tiêu là nhận diện nguy cơ sớm hơn, cảnh báo nhanh hơn và ngăn chặn trước khi hành vi phạm tội gây ra hậu quả. Đó cũng là cách để lực lượng công an chủ động đi trước tội phạm một bước.