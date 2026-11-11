Ngăn chặn kịp thời gần 300 đối tượng tụ tập 'đi bão' trên các tuyến đường

Trước đó, tối 07/11, qua công tác nắm bắt tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ trên không gian mạng, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện có một số đối tượng hẹn nhau sử dụng xe mô tô tụ tập di chuyển đông người trên các tuyến đường trọng điểm. Nhận định hoạt động này tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông, Công an tỉnh Nghệ An chủ động xây dựng phương án ngăn chặn, không để xảy ra hậu quả vi phạm pháp luật.

295 đối tượng bị triệu tập, vây bắt khi có hành vi tụ tập, sử dụng xe mô tô di chuyển đông người trên các tuyến đường

Theo đó, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động và các đơn vị liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát, tổ chức chốt chặn tại nhiều tuyến đường trọng điểm. Quá trình thực hiện, lực lượng Công an đã triệu tập răn đe, ngăn chặn, vây bắt 295 đối tượng, tạm giữ 242 phương tiện.

Tiến hành phân loại, kiểm tra và xử lý ban đầu, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An lập biên bản vi phạm hành chính đối với 195 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, tạm giữ 154 phương tiện và 41 giấy tờ các loại. 47 phương tiện còn lại được xác định không có vi phạm, lực lượng chức năng tiến hành trả lại theo quy định, đồng thời thông báo Công an xã, phường liên quan tiếp nhận, phối hợp quản lý, giáo dục trường hợp vi phạm.

Nhiều phương tiện bị tháo biển số

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp Công an các xã, phường tổ chức kiểm tra ma túy đối với toàn bộ 295 đối tượng, tiếp tục xác minh, làm rõ vi phạm khác (nếu có) để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Việc kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nhóm thanh, thiếu niên tụ tập có biểu hiện vi phạm pháp luật thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của Công an tỉnh Nghệ An trong bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông, góp phần phòng ngừa vi phạm, không để phát sinh vụ việc phức tạp, ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của nhân dân.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An lập biên bản vi phạm đối với các đối tượng

Theo Công an tỉnh Nghệ An, trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường, địa bàn trọng điểm, nhất là vào khung giờ buổi tối; chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và an ninh trật tự chung.