Ngăn chặn kịp thời, đưa 2 bé gái chuẩn bị rời địa phương về nhà

Công an xã Đam Rông 2 phối hợp cùng gia đình tiếp nhận và đưa các em trở về nhà. Ảnh: Công an Lâm Đồng

Ngày 21/9, Công an xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa kịp thời tìm thấy 2 bé gái rời nhà, nghi bị dụ dỗ đi làm xa qua mạng xã hội, khi các em đang chuẩn bị lên xe khách rời địa phương.

Trước đó khoảng 10 giờ 15 ngày 8/9, Công an xã Đam Rông 2 tiếp nhận trình báo của anh P. (SN 1988, trú tại xã Đam Rông 2) về việc con gái là em S. (SN 2012) rời nhà, gia đình không biết em đang ở đâu. Gia đình nghi ngờ em có thể bị người lạ trên mạng xã hội dụ dỗ đi làm tại địa phương khác.

Xác định vụ việc liên quan đến người chưa thành niên, Công an xã Đam Rông 2 khẩn trương xác minh, rà soát các mối quan hệ của em S. và phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tìm kiếm.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, lực lượng Công an xác định em S. cùng người bạn là em L. (SN 2012), cùng trú tại xã Đam Rông 2, đang có mặt tại khu vực chuẩn bị lên xe khách rời địa phương.

Công an xã nhanh chóng phối hợp với nhà xe tiếp cận, bảo đảm an toàn cho 2 em và ngăn các em tiếp tục hành trình khi chưa làm rõ sự việc. Sau đó, lực lượng Công an đưa 2 em về trụ sở, chăm sóc, động viên và liên hệ gia đình đến đón về. Sức khỏe của 2 em đều ổn định.

Sau vụ việc, Công an xã Đam Rông 2 tuyên truyền, giải thích cho 2 em và gia đình về những phương thức, thủ đoạn thường được sử dụng để tiếp cận, dụ dỗ trẻ em qua mạng xã hội, nhất là các lời mời chào việc làm với thu nhập hấp dẫn nhưng không rõ địa chỉ, người tuyển dụng và điều kiện làm việc.

Qua đó, Công an khuyến cáo phụ huynh cần quan tâm, theo dõi việc sử dụng mạng xã hội của con em, đồng thời hướng dẫn trẻ nhận diện những lời mời chào bất thường và không tự ý rời khỏi nhà để đi làm xa khi chưa trao đổi với gia đình.