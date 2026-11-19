Trước đó, sau một thời gian theo dõi, triển khai các mặt công tác, biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình trên không gian mạng (KGM), Công an xã Trà Bồng phát hiện một nhóm TTN đã sử dụng mạng xã hội (MXH) đăng tải các video, hình ảnh với nội dung cổ suý bạo lực, thách đấu với các nhóm TTN khác. Đến ngày 07/11, sau khi triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức lực lượng, Công an xã đã khống chế, ngăn chặn và áp giải 15 đối tượng và 07 phương tiện tham gia giao thông có liên quan về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình với mục đích gây sự chú ý nhằm câu view, câu like, thể hiện bản thân và thừa nhận các hành vi vi phạm pháp luật khác như: sử dụng phương tiện đã thay đổi kết cấu, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, mang theo các loại vũ khí tự chế, vũ khí thô sơ khi tham gia giao thông rồi quay video, chụp ảnh đăng tải lên nền tảng MXH.

Nhóm thanh thiếu niên vi phạm.

Căn cứ các lỗi vi phạm khi tham gia toàn giao thông của nhóm TTN này Công an xã Trà Bồng đã bị lập biên bản vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt hơn 80 triệu đồng, đồng thời thông báo đến gia đình và nhà trường để có biện pháp phối hợp giáo dục các em không tái phạm.

Việc phát hiện, ngăn chặn kịp thời nhóm đối tượng trên đã góp phần phòng ngừa nguy cơ phát sinh vụ việc phức tạp, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Thông qua vụ việc này, cơ quan Công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là TTN, cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không thực hiện các hành vi gây mất trật tự công cộng, không mang theo hoặc sử dụng, tàng trữ hung khí, công cụ nguy hiểm.

Bản án thích đáng cho kẻ vận chuyển gần 100 gam ma túy với tiền công 2 triệu đồng

TAND khu vực 9 - Quảng Ngãi vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Cao Lê Xuân Thắng (SN 2000; trú tại thôn 2, xã Kon Đào, Quảng Ngãi) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 23h ngày 04/01, khi đang ở phòng trọ tại thôn Đăk Tô 3, xã Đăk Tô (Quảng Ngãi), Thắng được một thanh niên tên “Kiên” (chưa rõ nhân thân, lai lịch) thuê đi nhận ma túy. Thắng đồng ý và được “Kiên” đưa 4 triệu đồng (trong đó 2 triệu đồng là tiền công, 2 triệu đồng dùng để trả cho người giao ma túy). Thắng cung cấp số điện thoại cá nhân để liên hệ, nhận hướng dẫn về địa điểm giao nhận.

Đến khoảng 23h ngày 05/01, theo chỉ dẫn của người liên hệ, Thắng điều khiển xe mô tô đến khu vực thôn Diên Bình 1, xã Đăk Tô, gặp một người đàn ông ngồi trên xe ô tô và đưa 2 triệu đồng theo yêu cầu của Kiên. Sau đó, người này chỉ vị trí cất giấu ma túy để Thắng đến nhận. Khi Thắng di chuyển đến khu vực chân cột biển báo trên tuyến đường từ xã Đăk Hà đi xã Đăk Tô để lấy gói hàng thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang. Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi, xác định tang vật thu giữ là 99,63 gam ma túy loại Methamphetamine (ma tuý đá).

Bị cáo Cao Lê Xuân Thắng tại phiên tòa.

Tại phiên tòa, căn cứ tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội và các tình tiết liên quan, HĐXX đã tuyên phạt Cao Lê Xuân Thắng 18 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Bản án là lời cảnh tỉnh đối với những người vì hám lợi mà bất chấp pháp luật, nhận vận chuyển ma túy thuê. Dù không trực tiếp mua bán hay tổ chức đường dây, người thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự nghiêm khắc. Mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác trước những lời mời gọi kiếm tiền bất thường, tuyệt đối không tiếp tay cho tội phạm ma túy, đồng thời tích cực phối hợp, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.