Ngăn chặn học sinh tụ tập đánh nhau
Nhận được tin báo của người dân về việc một số học sinh hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn tại khu vực ngã ba Buôn Kbu (xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk), Công an xã Hòa Phú lập tức xác minh, triển khai lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thôn khẩn trương nắm tình hình kịp thời ngăn chặn 9 học sinh tụ tập tại địa điểm định đánh nhau.
Tiếp tục xác minh, Công an xã Hòa Phú làm rõ có 12 học sinh liên quan đến làm việc. Ngày 15-10, Công an xã Hòa Phú cho biết, đã phối hợp với nhà trường và phụ huynh giao dục, răn đe các học sinh có liên quan; đồng thời trao đổi các biện pháp quản lý, giáo dục để kịp thời phát hiện, giải quyết những mâu thuẫn phát sinh trong học sinh, phòng ngừa vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/ngan-chan-hoc-sinh-tu-tap-danh-nhau-post359513.html