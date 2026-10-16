Ngăn chặn học sinh tụ tập đánh nhau

Công an xã Hòa Phú kịp thời ngăn chặn nhóm thiếu niên tụ tập đánh nhau.

Tiếp tục xác minh, Công an xã Hòa Phú làm rõ có 12 học sinh liên quan đến làm việc. Ngày 15-10, Công an xã Hòa Phú cho biết, đã phối hợp với nhà trường và phụ huynh giao dục, răn đe các học sinh có liên quan; đồng thời trao đổi các biện pháp quản lý, giáo dục để kịp thời phát hiện, giải quyết những mâu thuẫn phát sinh trong học sinh, phòng ngừa vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên.