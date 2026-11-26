Ốc sên Châu Phi là sinh vật ngoại lai xâm hại bị cấm nuôi. Ảnh: Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố, đề nghị tăng cường kiểm soát hoạt động nuôi, kinh doanh ốc sên châu Phi (Achatina fulica), loài sinh vật ngoại lai xâm hại thuộc danh mục cấm nuôi trồng, kinh doanh dưới mọi hình thức.

CHIÊU TRÒ QUẢNG CÁO NUÔI ỐC BAO TIÊU

Công văn nêu rõ, thời gian gần đây, một số cơ quan truyền thông phản ánh tình trạng quảng cáo mô hình nuôi, kinh doanh ốc sên châu Phi với những lời giới thiệu mang lại lợi ích kinh tế cao. Tin theo những thông tin này, nhiều hộ gia đình tại các địa phương, nhất là khu vực miền núi phía Bắc, đã mua ốc giống về nuôi với kỳ vọng phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, qua kiểm tra của cơ quan chuyên môn, ốc sên châu Phi là loài ngoại lai, được du nhập vào Việt Nam khoảng những năm 1930-1940. Loài này thuộc Danh mục loài ngoại lai xâm hại theo quy định tại Thông tư số 69/2025/TT-BNNMT ngày 28/11/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Do đó, pháp luật không cho phép nuôi trồng, kinh doanh loài sinh vật này dưới bất kỳ hình thức nào.

Trước đó, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin về hoạt động nuôi, kinh doanh giống ốc sên châu Phi tại một số địa phương.

Tại Hà Nội, Cục phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra trang trại nuôi ốc của ông Nguyễn Văn Bình, tại thôn Lưu Thượng, xã Phượng Dực. Thời điểm kiểm tra, trang trại không còn hoạt động nuôi ốc do toàn bộ số ốc đã chết và được xử lý bằng vôi bột, đóng vào bao. Cơ quan chức năng lưu mẫu khoảng 9 cá thể ốc còn sống.

Theo thông tin ghi nhận từ người làm tại trang trại, vào thời điểm cao điểm, cơ sở này có khoảng 3-4 tạ ốc sống. Trang trại đã bán giống cho một số cá nhân đến từ Hải Phòng (khu vực tỉnh Hải Dương cũ), đồng thời thu mua lại ốc thương phẩm từ những người này. Tuy nhiên, mục đích thu mua và đối tượng tiêu thụ số ốc thương phẩm chưa được xác định.

Tại Hải Phòng, qua rà soát nhanh, cơ quan chức năng ghi nhận 5 hộ gia đình tại xã Đại Sơn (tỉnh Hải Dương cũ) đã tìm hiểu mô hình nuôi ốc sên châu Phi qua mạng xã hội, sau đó đến cơ sở cung cấp giống tại xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, Hà Nội (nay là xã Phượng Dực, thành phố Hà Nội) mua 1.000 con ốc bố mẹ, 740 kg ốc giống và 425 kg ốc thịt, với giá khoảng 450.000 đồng/kg.

Các hộ nuôi ốc thương phẩm với mục đích bán lại cho cơ sở cung cấp giống ban đầu với giá cao hơn. Tuy nhiên, số ốc mua về đã chết gần hết, hiện chỉ còn khoảng 500 cá thể.

Qua làm việc với sở nông nghiệp và môi trường tại một số địa phương, lãnh đạo Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, cho biết bước đầu ghi nhận hoạt động nuôi, kinh doanh ốc sên châu Phi tại một số hộ gia đình. Phần lớn các hộ đều tiếp cận thông tin qua mạng xã hội, mua giống về nuôi thương phẩm rồi bán lại cho cơ sở cung cấp giống ban đầu. Kết quả kiểm tra cũng cho thấy, ốc sên được nuôi không thích nghi với môi trường, thường chết sau khoảng 2-3 tuần.

Tại Tuyên Quang, Công ty TNHH Tuấn Hùng, ở thôn Ao Búc, xã Tân Trào, là cơ sở được báo chí ghi nhận có hoạt động nuôi ốc sên châu Phi. Sau khi kiểm tra, Sở Nông nghiệp và Môi trường Tuyên Quang cho biết trong khoảng 3 tháng gần đây, không ghi nhận hoạt động nuôi loài ốc này tại công ty.

Trong khi đó, tại thôn Bản Châu, xã Tri Lễ, tỉnh Lạng Sơn, hộ gia đình ông Triệu Văn Ngô đã tìm hiểu mô hình nuôi ốc trên Facebook, sau đó đến tham quan, học tập tại một cơ sở ở Thường Tín, Hà Nội. Tháng 8/2026, gia đình ông mua 500 cá thể ốc sên châu Phi với giá 20 triệu đồng. Tuy nhiên, tại thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra chiều 23/11/2026, số ốc đã chết gần hết, chỉ còn 93 cá thể.

KHẨN TRƯƠNG, KIỂM TRA, TIÊU HUỶ ỐC SÊN GÂY NUÔI

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ốc sên châu Phi là loài ăn nhiều loại thực vật, có tốc độ sinh sản nhanh và khả năng phát tán rộng. Khi xâm nhập môi trường tự nhiên, chúng có thể gây hại cây trồng nông nghiệp, thực vật, cạnh tranh với các loài nhuyễn thể bản địa, từ đó ảnh hưởng đến môi trường sinh học và sự cân bằng của hệ sinh thái.

Đáng chú ý, hầu hết các hộ gia đình không biết ốc sên châu Phi là loài sinh vật ngoại lai xâm hại, thuộc danh mục bị cấm nuôi, kinh doanh. Cơ quan chức năng đã đề nghị các hộ đang nuôi ốc khẩn trương tiêu hủy số cá thể còn lại, không để phát tán ra môi trường tự nhiên.

Trước tình hình trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương kiểm tra hoạt động gây nuôi, kinh doanh, vận chuyển, mua bán ốc sên châu Phi trên địa bàn. Các trường hợp vi phạm cần được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, không để hoạt động nuôi, kinh doanh tự phát mở rộng, gây ảnh hưởng đến môi trường sản xuất nông nghiệp.

Đặc biệt, các tổ chức, cá nhân đang nuôi hoặc lưu giữ ốc sên châu Phi phải khẩn trương triển khai biện pháp xử lý, bảo đảm không để loài này thoát ra môi trường tự nhiên; đồng thời thu gom, tiêu hủy toàn bộ cá thể còn sống.

Bộ cũng yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, nghiêm cấm hoạt động quảng cáo, giới thiệu, cung cấp giống, mua bán và thu mua ốc sên châu Phi trên các nền tảng mạng xã hội. Việc phối hợp giữa các cơ quan chức năng cần được đẩy mạnh nhằm kịp thời ngăn chặn hoạt động kinh doanh, phát tán loài ngoại lai xâm hại.

Cùng với các biện pháp kiểm tra, xử lý, địa phương cần tuyên truyền để người dân nhận diện rõ tác hại của ốc sên châu Phi, cảnh giác trước những chiêu trò quảng cáo mô hình nuôi bao tiêu trên mạng xã hội; đồng thời cam kết không mua bán, gây nuôi, vận chuyển ốc sên và trứng ốc ra môi trường bên ngoài.