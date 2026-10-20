Ngăn chặn hiểm họa ma túy học đường

Công tác giáo dục phòng, chống ma túy cho học sinh được Trường Trung học phổ thông (THPT) Chuyên Lê Quý Đôn (phường Điện Biên Phủ) duy trì trong các buổi học chính khóa, sinh hoạt ngoại khóa, chào cờ... Nội dung thiết thực, giúp các em hiểu rõ tác hại của ma túy đối với sức khỏe, tâm lý và tương lai; đồng thời nâng cao khả năng nhận diện những phương thức, thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo ngày càng tinh vi.

Trước nguy cơ ma túy bị ngụy trang dưới hình thức kẹo, đồ uống hoặc trà trộn trong các sản phẩm không rõ nguồn gốc, nhà trường thường xuyên nhắc nhở học sinh nâng cao cảnh giác, không tò mò dùng thử, không nhận hoặc sử dụng sản phẩm lạ do người khác đưa cho.

Cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tuyên truyền phòng, chống ma túy cho học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Cô Bùi Thị Anh, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Ở lứa tuổi mới lớn, tâm sinh lý học sinh còn nhiều thay đổi, trong khi sự tò mò, thiếu sự quan tâm từ gia đình có thể khiến các em đối mặt với những nguy cơ khó lường. Vì vậy, đầu mỗi năm học, nhà trường đều tổ chức cho học sinh ký cam kết không tham gia tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật; phối hợp với gia đình quan tâm, quản lý và định hướng các em trong học tập, sinh hoạt.

Bên cạnh lồng ghép nội dung giáo dục phòng, chống ma túy trong hoạt động dạy học, thời gian qua, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tích cực phối hợp với lực lượng công an tổ chức chương trình phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng, chống ma túy cho học sinh.

Học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tham gia trò chơi và phần hỏi - đáp liên quan đến phòng chống ma túy.

Ngày 17/10, tại điểm cầu Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh (phường Điện Biên Phủ), sau lễ phát động học sinh, sinh viên chấp hành pháp luật về phòng, chống ma túy năm 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Công an tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, đông đảo học sinh nhà trường được cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh tuyên truyền về tác hại của ma túy, những phương thức, thủ đoạn lôi kéo thanh thiếu niên sử dụng ma túy, nhất là qua mạng xã hội và các mối quan hệ ngoài nhà trường. Thông qua hình ảnh trực quan, trò chơi tương tác và phần hỏi - đáp, các em tiếp cận kiến thức pháp luật một cách sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ, có thêm kỹ năng nhận diện và chủ động phòng tránh nguy cơ.

Em Nguyễn Thanh Hoàng, học sinh khối 11, Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh chia sẻ: Qua buổi tuyên truyền, em biết thêm về tác hại của ma túy và những cách dụ dỗ học sinh sử dụng ma túy. Em nghĩ mỗi học sinh cần tự nhắc nhở mình, không thử những thứ lạ, không rõ nguồn gốc. Nếu gặp người rủ rê hoặc thấy điều gì bất thường, chúng em cần biết từ chối và báo với thầy cô, bố mẹ để được giúp đỡ.

Cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh tuyên truyền phòng, chống ma túy học đường cho học sinh Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hằng năm, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức hội thi về phòng, chống ma túy, khuyến khích học sinh chủ động tìm hiểu kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân; đồng thời tạo điều kiện để cán bộ quản lý, giáo viên đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.

Đầu tháng 9/2026, Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên tổ chức hai hội thi: “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy” dành cho học sinh các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên và “Chuyên môn, nghiệp vụ giáo dục phòng, chống ma túy” cho cán bộ quản lý, giáo viên phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Hai hội thi thu hút 2.977 sản phẩm dự thi, gồm: Tranh vẽ, bài viết của học sinh và kế hoạch bài dạy, bài giảng điện tử của giáo viên. Ban Tổ chức đã trao 74 giải cho các sản phẩm tiêu biểu. Bà Hoàng Tuyết Ban, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Thông qua hội thi ngành có thêm cơ sở đánh giá nhận thức, kỹ năng phòng, chống ma túy của học sinh, đồng thời ghi nhận những cách làm, sản phẩm giáo dục có chất lượng của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên. Sở sẽ lựa chọn, phổ biến các sản phẩm tiêu biểu, khuyến khích vận dụng vào hoạt động dạy học và giáo dục kỹ năng sống, giúp học sinh nâng cao cảnh giác, biết cách tự bảo vệ trước những nguy cơ liên quan đến ma túy.

Học sinh các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tham gia hội thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy” năm 2026 do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Với cách làm linh hoạt, sáng tạo, công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học trên địa bàn tỉnh ngày càng được chú trọng, góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh. Để phòng ngừa hiệu quả ma túy xâm nhập học đường, bên cạnh trang bị cho học sinh kỹ năng nhận diện nguy cơ, nhận biết các thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường trong quản lý, giáo dục học sinh, kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường.

Bà Hoàng Tuyết Ban nhấn mạnh: Công tác phòng ngừa phải đi trước một bước. Việc trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện và phòng tránh ma túy cho học sinh cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, có chiều sâu, phù hợp với từng lứa tuổi. Gia đình, nhà trường và xã hội cần phát huy trách nhiệm, tăng cường phối hợp để xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.