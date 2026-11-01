Ngăn chặn hành vi trục lợi từ vé Concert quốc gia

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên, khoảng 11h30 ngày 31/10, Tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an phường Phan Đình Phùng tuần tra, phát hiện các trường hợp mua, bán vé chương trình “Nối vòng tay lớn”.

Tại đường Lương Ngọc Quyến, khu vực cổng Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, lực lượng chức năng phát hiện anh L.H.H và anh V.T.S, cùng trú tại phường Phan Đình Phùng, đang giao dịch 4 vé xem chương trình.

Qua kiểm tra, anh L.H.H tự nguyện giao nộp 4 vé, anh V.T.S giao nộp thêm 3 vé và khai nhận số vé trên thuộc sở hữu của chị Đ.N.A, trú tại phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội.

Công an làm việc với các trường hợp liên quan đến hành vi mua bán vé xem chương trình Concert quốc gia “Tự hào là người Việt Nam”.

Làm việc với những người liên quan, cơ quan Công an xác định chị Đ.N.A tìm mua vé trên các trang mạng xã hội, sau đó bán lại với giá từ 1-1,5 triệu đồng/vé để hưởng chênh lệch. Người này thuê anh V.T.S vận chuyển vé giao cho khách. Khi số vé đang được giao cho anh L.H.H thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Cả 3 trường hợp đều nhận thức được hành vi mua, bán vé tham gia chương trình Concert quốc gia “Tự hào là người Việt Nam” là vi phạm pháp luật.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên đã tiếp nhận, niêm phong toàn bộ 7 vé và đang củng cố tài liệu để xử lý các trường hợp liên quan theo quy định.

Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Nối vòng tay lớn” được tổ chức tối 1/11 tại Sân vận động Thái Nguyên, thuộc chuỗi chương trình Concert quốc gia “Tự hào là người Việt Nam”.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân không lợi dụng việc được phân bổ vé để mua bán, trao đổi, chuyển nhượng trái quy định hoặc sử dụng vé sai mục đích. Đồng thời, không tự ý đăng tải, phát tán hình ảnh, thông tin vé trên mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến không chính thức, tránh nguy cơ thất thoát, phát sinh hoạt động mua bán trái phép, ảnh hưởng đến công tác tổ chức chương trình.