Ngăn chặn hàng trăm đối tượng tụ tập có biểu hiện vi phạm pháp luật

Theo đó, tối 7/11, qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ trên không gian mạng, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một số đối tượng hẹn nhau sử dụng xe môtô tụ tập, di chuyển thành đoàn trên các tuyến đường trọng điểm. Nhận định hoạt động này tiềm ẩn nguy cơ gây mất ANTT và ATGT, Công an tỉnh Nghệ An đã chủ động xây dựng phương án, triển khai lực lượng ngăn chặn, không để các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Ngay trong đêm, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động và các đơn vị liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát, tổ chức chốt chặn tại nhiều tuyến đường trọng điểm. Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã triệu tập, răn đe, ngăn chặn và vây bắt 295 đối tượng, tạm giữ 242 phương tiện.

Phương tiện các đối tượng sử dụng bị tháo biển số

Qua phân loại, kiểm tra và xử lý ban đầu, Phòng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 195 trường hợp vi phạm quy định về TTATGT; tạm giữ 154 phương tiện và 41 giấy tờ các loại. Đối với 47 phương tiện còn lại, qua kiểm tra xác định không có vi phạm, lực lượng chức năng đã tiến hành trả lại theo quy định; đồng thời thông báo cho Công an các xã, phường liên quan tiếp nhận, phối hợp quản lý, giáo dục các trường hợp vi phạm.

Cùng với đó, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an các xã, phường tổ chức kiểm tra ma túy đối với toàn bộ 295 đối tượng; tiếp tục xác minh, làm rõ các hành vi vi phạm khác (nếu có) để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Việc kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nhóm thanh, thiếu niên tụ tập có biểu hiện vi phạm pháp luật thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của Công an tỉnh Nghệ An trong công tác bảo đảm ANTT, ATGT. Qua đó, góp phần phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa, không để phát sinh các vụ việc phức tạp, ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của nhân dân.

Các đối tượng bị bắt giữ đêm 07/11

Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo, các hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT không chỉ tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, đe dọa sức khỏe, tính mạng của bản thân và người khác mà còn có thể dẫn đến những hậu quả pháp lý nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình học tập, sinh hoạt và tương lai của thanh, thiếu niên, học sinh. Do đó, Công an tỉnh đề nghị các bậc phụ huynh tăng cường quản lý, giáo dục con em; đồng thời yêu cầu thanh, thiếu niên nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tụ tập, cổ vũ hoặc tham gia điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị lực lượng chức năng phát hiện, xác minh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thời gian tới, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường nắm tình hình, tổ chức tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường, địa bàn trọng điểm, nhất là vào khung giờ buổi tối; chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm TTATGT, giữ vững ANTT trên địa bàn.