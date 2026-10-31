Ngăn chặn hàng lậu mùa nước nổi

Một số trường hợp giả dạng người dân đi đánh bắt thủy sản nhằm che giấu hành vi vi phạm. “Vào mùa nước nổi, mực nước tại các cánh đồng có nơi dâng cao 1,5-2m, tạo điều kiện để các đối tượng sử dụng phương tiện thủy gắn máy công suất lớn chạy với tốc độ cao, lợi dụng đêm tối, hệ thống kênh, sông, rạch chằng chịt để vận chuyển hàng cấm như thuốc lá điếu và các mặt hàng khác từ bên kia biên giới về Việt Nam”, Thiếu tá Huỳnh Thanh Điền, Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng Cầu Muống, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đồng Tháp cho biết.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cầu Muống, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp phối hợp tuần tra.

Trước tình hình này, Đồn Biên phòng Cầu Muống tăng cường lực lượng tại các địa bàn trọng điểm, tổ chức tuần tra, mật phục, theo dõi quy luật hoạt động của các đối tượng. Đơn vị cũng trực tiếp gặp gỡ người dân khu vực biên giới để tuyên truyền, vận động không tham gia, tiếp tay, bao che cho các hoạt động vi phạm pháp luật. Từ đầu năm đến nay, Đồn Biên phòng Cầu Muống đã chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ hơn 80 vụ, liên quan đến gần 50 đối tượng; thu giữ gần 5.000 bao thuốc lá nhập lậu, hơn 2.500kg đường cát cùng nhiều phương tiện... Những kết quả này cho thấy sự quyết liệt của lực lượng biên phòng trong kiểm soát địa bàn, nhất là khi mùa nước nổi làm gia tăng nguy cơ vận chuyển hàng lậu bằng đường thủy.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Tuấn, Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy BĐBP tỉnh Đồng Tháp, để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, đơn vị chỉ đạo các đồn, đơn vị nghiệp vụ xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát sát với tình hình thực tế; tập trung vào các địa bàn, tuyến đường trọng điểm và tăng cường phối hợp với công an, hải quan, dân quân cùng các lực lượng tại địa phương. Cùng với đó, công tác quản lý cán bộ, chiến sĩ được chú trọng, kiên quyết không để xảy ra tình trạng tiếp tay, bao che cho buôn lậu. Đại tá Nguyễn Văn Tuấn nhấn mạnh: “Mùa nước nổi tiếp tục đặt ra những yêu cầu cao đối với công tác quản lý, bảo vệ biên giới. Với việc chủ động nắm địa bàn, tăng cường tuần tra, kiểm soát và phát huy sức mạnh phối hợp giữa các lực lượng cùng nhân dân, BĐBP tỉnh Đồng Tháp quyết tâm ngăn chặn hàng lậu ngay từ tuyến biên giới, không để hình thành các điểm nóng phức tạp về buôn lậu, gian lận thương mại”.