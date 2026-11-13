Ngăn chặn hàng lậu, hàng giả dịp cuối năm

Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn kiểm tra, thu giữ hàng hóa vi phạm. (Ảnh: QUYÊN LƯU)

Phát hiện vi phạm từ sớm

Thời gian qua, lực lượng chức năng liên tục, thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan buôn lậu, hàng giả, nhưng khó bao quát hết những biến động nhanh của thị trường. Hàng hóa vi phạm có thể thay đổi địa điểm, phương thức phân phối, từ cửa hàng truyền thống sang các nền tảng thương mại điện tử để né tránh kiểm soát.

Theo dữ liệu của Metric.vn, trong 9 tháng năm 2026, doanh số trên bốn sàn thương mại điện tử lớn ở Việt Nam đã đạt 441.970 tỷ đồng, tăng 44,47% so với cùng kỳ năm 2025; tiêu thụ khoảng 3,28 tỷ sản phẩm, tăng 12,46%. Với quy mô giao dịch ngày càng lớn khiến việc xác minh người bán, nguồn gốc hàng hóa và chứng cứ vi phạm thêm phức tạp. Thực tế đó đòi hỏi phải mở rộng nguồn thông tin phục vụ đấu tranh, trong đó các hiệp hội ngành hàng giữ vai trò quan trọng. Với lợi thế am hiểu sản phẩm, cung cầu và hệ thống phân phối, các hiệp hội có thể giúp nhận diện sớm dấu hiệu hàng giả, hàng nhập lậu và cạnh tranh không lành mạnh, trước khi phát sinh vụ việc lớn.

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, đến ngày 30/10, lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 122.888 vụ vi phạm. Trong đó, có 10.724 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu; 102.715 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế và 9.449 vụ hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Vi phạm xuất hiện ở nhiều nhóm hàng như thời trang, dược phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc lá, đường cát, phân bón và hàng gia dụng có giá trị cao.

Không chỉ gây thất thu ngân sách, hàng giả, hàng nhập lậu còn trực tiếp ảnh hưởng đến doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chân chính. Sản phẩm vi phạm có thể chiếm lĩnh thị trường nhờ giá bán thấp, làm xáo trộn hệ thống phân phối và khiến người tiêu dùng mất niềm tin vào hàng hóa chính hãng. Những doanh nghiệp đầu tư nghiêm túc cho chất lượng, công nghệ và thương hiệu phải chịu sức ép cạnh tranh từ các sản phẩm không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định.

Trong lĩnh vực thuốc lá, Tổng Thư ký Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam (VTA) Nguyễn Chí Nhân cho biết, thuốc lá nhập lậu vẫn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp trong nước; tỷ lệ mặt hàng này khó thống kê chính xác, các đối tượng buôn lậu liên tục thay đổi phương thức vận chuyển, giao dịch và tiêu thụ. Kiểm soát hàng lậu cần được đặt trong mối quan hệ với chính sách quản lý thị trường, thuế và mục tiêu bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Phối hợp phải rõ đầu mối, trách nhiệm

Trước thực trạng đáng lo ngại của hoạt động buôn lậu và để công tác chống buôn lậu đạt hiệu quả, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia Đỗ Hồng Trung nhấn mạnh yêu cầu, cần tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng và hiệp hội ngành hàng. Các hiệp hội cần chủ động cung cấp thông tin, nhận diện, cảnh báo phương thức, thủ đoạn vi phạm mới theo từng ngành hàng; đồng thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc, sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách và công tác quản lý nhà nước để kiến nghị giải pháp khắc phục. Việc trao đổi thông tin, hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật giữa hiệp hội, doanh nghiệp với Văn phòng Thường trực và các lực lượng chức năng cũng cần được đẩy mạnh nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện, xác minh và xử lý các vi phạm.

Bên cạnh đó, đại diện một số hiệp hội ngành hàng cũng đề nghị làm rõ nguyên nhân của tình trạng buôn lậu vẫn diễn biến phức tạp, từ bất cập chính sách, quản lý đến nhận thức của người dân, để có giải pháp phù hợp. Các cuộc trao đổi giữa cơ quan quản lý với hiệp hội, doanh nghiệp cần được cụ thể hóa thành cơ chế phối hợp thường xuyên, có đầu mối và trách nhiệm rõ ràng, bảo đảm thông tin được tiếp nhận, xác minh và xử lý kịp thời.

Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia Trần Đức Đông cho biết, sẽ nghiên cứu thiết lập cơ chế trao đổi thường xuyên với các hiệp hội, xác định rõ đầu mối, nội dung và phương thức tiếp nhận, tổng hợp, phản hồi thông tin. Các vấn đề thuộc thẩm quyền bộ, ngành, địa phương sẽ được chuyển xử lý; vụ việc liên ngành, phức tạp sẽ được tham mưu Ban Chỉ đạo chỉ đạo giải quyết, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người tiêu dùng.

Rõ ràng, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà cần sự tham gia của doanh nghiệp, hiệp hội và người tiêu dùng. Doanh nghiệp cần kiểm soát hệ thống phân phối, minh bạch nguồn gốc, ứng dụng công nghệ truy xuất và kịp thời cung cấp thông tin khi phát hiện hàng giả. Các sàn thương mại điện tử tăng cường kiểm soát người bán, phối hợp xác minh, xử lý gian hàng vi phạm. Các cảnh báo từ hiệp hội phải được tiếp nhận, xác minh; vụ việc được phát hiện phải được xử lý đến cùng.

Còn về phía người tiêu dùng, cần nâng cao nhận thức, lựa chọn hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng, mua tại địa chỉ tin cậy, cảnh giác với giá bán bất thường và chủ động phản ánh cơ quan chức năng khi phát hiện vi phạm. Đặc biệt, hiệu quả công tác phối hợp không nên đánh giá ở số lượng cuộc họp hay văn bản trao đổi, mà ở khả năng phát hiện sớm, truy tìm nguồn hàng và xử lý các đầu mối vi phạm.