Ngăn chặn hàng giả, hàng nhập lậu dịp cuối năm

Lực lượng quản lý thị trường Đà Nẵng tăng cường kiểm tra hàng hóa tại các cơ sở kinh doanh trước mùa mua sắm cuối năm. Ảnh: DUY CA

Phát hiện hàng giả, hàng nhập lậu

Mới đây, Đội Quản lý thị trường số 11 kiểm tra đột xuất một hộ kinh doanh tại xã Nam Phước, phát hiện 52 bao thuốc lá điếu nhập lậu mang các nhãn hiệu ESSE, JET, 555, trị giá gần 1,92 triệu đồng. Lực lượng chức năng lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật để xử lý theo quy định.

Trước đó, trong đợt kiểm tra thị trường dịp Tết Trung thu, Đội Quản lý thị trường số 7 phát hiện một cơ sở kinh doanh 90 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc, xuất xứ, trị giá 6,3 triệu đồng.

Không chỉ hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, nhiều sản phẩm giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng cũng được phát hiện tại các cửa hàng và trên mạng xã hội. Tại các phường Hải Châu, Thanh Khê và An Hải, Đội Quản lý thị trường số 2 kiểm tra đột xuất 5 cơ sở kinh doanh, tạm giữ 652 sản phẩm gồm đồng hồ, túi xách, ba lô, quần áo, giày dép có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu Rolex, Hublot, Cartier, Chanel, Prada, Nike. Tổng trị giá hàng hóa hơn 246 triệu đồng.

Tại phường Tam Kỳ, Đội Quản lý thị trường số 7 phát hiện 3 hộ kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, trong đó có 2 cơ sở bán hàng qua facebook. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 205 sản phẩm gồm giày thể thao, tất chân, ốp lưng điện thoại mang nhãn hiệu Nike, Apple có dấu hiệu giả mạo, trị giá hơn 11,8 triệu đồng. Ba hộ kinh doanh bị xử phạt tổng cộng 22 triệu đồng và buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm.

Trong tháng 9/2026, từ phản ánh của người tiêu dùng về một trang mạng xã hội có dấu hiệu kinh doanh hàng giả, Đội Quản lý thị trường số 4 tổ chức kiểm tra đột xuất, xử phạt một tổ chức 36 triệu đồng về hành vi trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, đồng thời buộc tiêu hủy tang vật.

Cán bộ quản lý thị trường kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố. Ảnh: DUY CA

Ông Nguyễn Hữu Thành, trú phường Hòa Cường, chia sẻ, hàng hóa hiện nay được bán tại cửa hàng lẫn trên mạng xã hội với nhiều mức giá khác nhau, khiến người mua khó phân biệt thật giả. Không ít sản phẩm mang nhãn hiệu nổi tiếng có mẫu mã, bao bì giống hàng chính hãng nhưng giá bán thấp hơn nhiều.

“Người mua bình thường rất khó nhận biết đâu là hàng thật, đâu là hàng giả, nhất là khi sản phẩm được quảng cáo đẹp mắt, có đầy đủ nhãn mác. Mua tại cửa hàng còn được xem hàng trực tiếp, chứ mua qua mạng chủ yếu dựa vào hình ảnh và lời giới thiệu của người bán. Tôi mong cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra cả cửa hàng lẫn các trang bán hàng trực tuyến, xử lý nghiêm hàng giả, hàng nhái để người dân yên tâm mua sắm”, ông Thành chia sẻ.

Siết chặt nguồn hàng

Với các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, việc kiểm soát nguồn hàng có ý nghĩa thiết thực khi chuẩn bị nhập hàng phục vụ mùa mua sắm cuối năm. Bà Nguyễn Ngọc Hòa, chủ tiệm tạp hóa tại phường Hải Châu, chia sẻ, vào dịp cuối năm và Tết, cửa hàng thường phải nhập thêm bánh kẹo, nước giải khát, thực phẩm đóng gói để phục vụ khách. Tuy nhiên, việc lựa chọn nguồn cung không đơn giản khi nhiều người chào hàng với giá thấp, chiết khấu cao nhưng thiếu hóa đơn, chứng từ.

“Chỉ cần nhập nhầm hàng giả, hàng kém chất lượng là vừa thiệt hại tiền bạc, vừa mất uy tín với khách. Tôi mong cơ quan chức năng kiểm tra kỹ các đầu mối phân phối, nhất là những mặt hàng tiêu thụ mạnh dịp Tết, để người bán yên tâm nhập hàng, người mua cũng an tâm sử dụng”, bà Hòa chia sẻ.

Việc kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Ảnh: DUY CA

Ông Phạm Ngọc Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Đà Nẵng, thông tin trong 9 tháng của năm 2026, lực lượng quản lý thị trường kiểm tra 1.170 vụ, xử lý 803 vụ với 886 hành vi vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 9,7 tỷ đồng. Trong đó, có 268 vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, với số tiền xử phạt hơn 4,3 tỷ đồng. Riêng lĩnh vực thương mại điện tử, lực lượng chức năng xử lý 57 vụ, xử phạt hơn 747 triệu đồng. Ngoài ra, 49 vụ liên quan hàng nhập lậu bị xử phạt hơn 587 triệu đồng.

Trước mùa mua sắm cuối năm, Chi cục Quản lý thị trường Đà Nẵng triển khai kế hoạch tăng cường kiểm tra hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến hết năm 2026. Trọng tâm là các chợ, trung tâm thương mại, tuyến phố mua sắm và khu vực tập trung đông khách du lịch.

Cùng với các điểm bán trực tiếp, lực lượng quản lý thị trường rà soát kho chứa, điểm tập kết hàng hóa, các đầu mối phân phối và hoạt động kinh doanh trực tuyến. Facebook, TikTok cùng các sàn thương mại điện tử tiếp tục được chú trọng nhằm phát hiện, xử lý các trường hợp kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc.

Công tác kiểm soát thị trường còn gắn với việc bảo đảm nguồn cung hàng thiết yếu trong mùa mưa bão. Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra lương thực, thực phẩm, nước uống, kịp thời phát hiện hành vi đầu cơ, găm hàng, vi phạm quy định về niêm yết giá.

Công tác chuẩn bị kiểm tra thị trường phục vụ Tết Dương lịch 2027 cũng được triển khai, tập trung vào những mặt hàng tiêu thụ mạnh, kho chứa, đầu mối phân phối và hoạt động bán hàng trên mạng.