Ngăn chặn hàng giả, giữ lành mạnh thị trường

Trước yêu cầu bảo đảm thị trường an toàn, lành mạnh, UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung ổn định giá cả, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhất là trên môi trường thương mại điện tử.

Công tác kiểm tra, kiểm soát được tăng cường nhằm phát hiện hàng hóa vi phạm trên thị trường.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng trọng điểm

Riêng trong quý III, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh đã kiểm tra 187 vụ, tăng 15 vụ, bằng 108,72% so với cùng kỳ năm 2025; xử phạt 138 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 1 tỷ đồng. Trị giá hàng hóa vi phạm bị buộc tiêu hủy là 601,5 triệu đồng.

Trong các vụ vi phạm được phát hiện, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ chiếm số lượng lớn nhất với 49 vụ; tiếp đến là vi phạm về an toàn thực phẩm với 29 vụ, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ 26 vụ, hàng lậu 19 vụ và vi phạm trong thương mại điện tử 12 vụ.

Từ đầu năm đến nay, số vụ vi phạm tăng, song quy mô và trị giá hàng hóa vi phạm giảm so với cùng kỳ. Điều này cho thấy các vụ việc được phát hiện chủ yếu ở quy mô nhỏ, phân tán; công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm được triển khai kịp thời.

Dù vậy, công tác quản lý thị trường vẫn đối mặt với nhiều khó khăn. Hoạt động kinh doanh hàng vi phạm trên môi trường thương mại điện tử ngày càng tinh vi, các đối tượng lợi dụng mạng xã hội, sàn giao dịch trực tuyến và dịch vụ chuyển phát để tiêu thụ hàng hóa vi phạm, gây khó khăn cho việc xác minh, truy xuất nguồn gốc và xử lý.

Bên cạnh đó, một số quy định pháp luật còn chồng chéo, hướng dẫn chưa cụ thể; cơ sở vật chất, kho bảo quản tang vật còn hạn chế; lực lượng và biên chế chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu quản lý địa bàn rộng, địa hình phức tạp.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành nhiều văn bản, yêu cầu các ngành, địa phương tập trung thực hiện hiệu quả công tác quản lý thị trường trong 3 tháng cuối năm 2026.

Theo ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên, mục tiêu trong những tháng cuối năm là tập trung giữ vững ổn định thị trường, bảo đảm cân đối cung cầu, kiểm soát giá cả, tăng cường phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh tập trung theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường; kịp thời cung cấp thông tin và có giải pháp dự trữ, điều tiết nguồn hàng thiết yếu, hạn chế nguy cơ thiếu hàng, tăng giá đột biến vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Cùng với đó, Kế hoạch số 254/KH-UBND về thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục được triển khai nhằm thúc đẩy tiêu dùng nội địa.

Lực lượng liên ngành tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa lưu thông trên thị trường.

Công tác kiểm tra, kiểm soát được tập trung vào các mặt hàng thiết yếu và nhóm hàng có nguy cơ vi phạm cao như: Xăng dầu, gas, lương thực, thực phẩm, sữa, mỹ phẩm, thuốc lá, vật liệu xây dựng...

Nội dung kiểm tra chú trọng việc niêm yết giá, chất lượng, nhãn hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; phát huy vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, tăng cường phối hợp giữa lực lượng Quản lý thị trường với Công an, Hải quan, Sở Công Thương và các đơn vị liên quan.

Các hoạt động kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm, sở hữu trí tuệ, quản lý giết mổ và kinh doanh sản phẩm động vật tiếp tục được triển khai. Trong đó, Kế hoạch số 397/KH-CAT-SCT ngày 7/7/2026 về tổng rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn thực phẩm trên toàn tỉnh là một trong những nội dung phối hợp trọng tâm.

Chủ động ngăn chặn vi phạm

Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường Thái Nguyên xác định các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm, trong đó chú trọng giám sát thị trường, bảo đảm nguồn cung và kiểm soát chất lượng các mặt hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu, nhất là thực phẩm, lương thực, xăng dầu, gas, thuốc lá, mỹ phẩm, sữa và đồ dùng gia đình phục vụ Tết.

Lực lượng Quản lý thị trường sẽ tăng cường khả năng phát hiện, xử lý các giao dịch vi phạm trên mạng xã hội và sàn thương mại điện tử; phối hợp với các đơn vị chuyển phát, bưu điện theo dõi, xác minh những luồng vận chuyển hàng hóa có dấu hiệu bất thường.

Hoạt động kiểm tra đột xuất được chú trọng tại các chợ, siêu thị, cơ sở chế biến thực phẩm, bếp ăn tập thể ở trường học và khu công nghiệp; tập trung xử lý các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng nhái nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Lực lượng chức năng tập trung kiểm tra các mặt hàng thiết yếu, góp phần bảo đảm ổn định thị trường những tháng cuối năm.

Bên cạnh công tác kiểm tra, Chi cục tiếp tục tăng cường phối hợp liên ngành, chủ động trao đổi thông tin với lực lượng Công an và các ngành Tài chính, Y tế, Nông nghiệp và Môi trường; tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất, chuyển giao kịp thời những vụ việc vượt thẩm quyền hoặc có dấu hiệu tội phạm theo quy định.

Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và hoạt động trực tiếp tại cơ sở kinh doanh. Lực lượng chức năng duy trì đường dây nóng, công khai lịch tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý kịp thời các kiến nghị, phản ánh; đồng thời vận động các cơ sở kinh doanh ký cam kết không buôn bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Người tiêu dùng được hướng dẫn cách nhận biết hàng hóa không bảo đảm chất lượng, lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và bảo vệ quyền lợi khi mua sắm, nhất là trên môi trường mạng.

Những tháng cuối năm là thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh, cũng là giai đoạn nguy cơ buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh hàng giả diễn biến phức tạp.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thị trường, gắn trách nhiệm của từng ngành, địa phương với tăng cường kiểm tra, giám sát sẽ tạo điều kiện để thị trường Thái Nguyên duy trì ổn định, bảo đảm nguồn cung và hạn chế các hành vi vi phạm.

Bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, sự chủ động của doanh nghiệp trong chấp hành quy định pháp luật và ý thức lựa chọn hàng hóa của người tiêu dùng có ý nghĩa quan trọng đối với việc xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.