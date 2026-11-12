Ngăn chặn dịch sốt xuất huyết

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau có phỏng vấn Bác sĩ CKII Nguyễn Hoàng Tuấn Anh, Trưởng khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm - Kiểm dịch y tế quốc tế - Ký sinh trùng, Côn trùng, CDC Cà Mau, về tình hình dịch bệnh SXH và giải pháp phòng chống của ngành y tế.

Bác sĩ CKII Nguyễn Hoàng Tuấn Anh (bìa phải) đến tận hộ dân tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết, tại xã Sông Đốc.

- Tình hình dịch bệnh SXH tại các tỉnh, thành trong nước và riêng trên địa bàn tỉnh Cà Mau diễn biến như thế nào, thưa bác sĩ?

Bác sĩ CKII Nguyễn Hoàng Tuấn Anh: Tính đến thời điểm này, 8 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam ghi nhận tổng cộng hơn 100 ngàn ca mắc SXH. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương ghi nhận số ca nhiễm cao nhất, tiếp đến là tỉnh Đồng Nai.

Riêng tại Cà Mau, số ca mắc SXH từ đầu năm 2026 đến nay đang ở mức cao. Toàn tỉnh ghi nhận 3.539 ca mắc, tăng hơn 28% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng buồn là đã có 1 trường hợp tử vong do bệnh chuyển biến nặng. Qua giám sát dịch tễ, các khu vực có số ca mắc tập trung cao nhất được ghi nhận tại phường An Xuyên, xã Sông Đốc và xã Năm Căn.

Đối với bệnh sốt xuất huyết, muỗi vằn là trung gian truyền bệnh. Do đó, biện pháp phòng bệnh quan trọng nhất là triệt tiêu môi trường sống và sinh sản của muỗi vằn.

Mỗi gia đình cần chủ động diệt muỗi, diệt lăng quăng bằng cách phát quang bụi rậm quanh nhà, đậy nắp lu, hũ chứa nước; thả cá vào các dụng cụ chứa nước lớn để diệt lăng quăng; thu gom vật dụng phế thải trong và xung quanh nhà; lật úp các dụng cụ chứa nước khi không sử dụng... Ngoài ra, cần chủ động phòng chống muỗi đốt bằng cách mặc quần áo dài tay; sử dụng nhang muỗi; ngủ mùng, kể cả ban ngày.

Khi không còn muỗi, không còn lăng quăng thì sẽ không còn bệnh sốt xuất huyết.

Bác sĩ CKII Nguyễn Hoàng Tuấn Anh khuyến cáo.

- Mọi người thường cho rằng bệnh SXH chỉ xuất hiện ở trẻ nhỏ. Điều này có đúng không, thưa bác sĩ?

Bác sĩ CKII Nguyễn Hoàng Tuấn Anh: Trước đây, chúng ta thường nghĩ SXH chỉ xuất hiện ở trẻ em. Nhóm dễ cảm nhiễm nhất là trẻ nhỏ dưới 5 tuổi, do hệ miễn dịch và sức đề kháng của trẻ còn yếu nên khi nhiễm, bệnh thường tiến triển nhanh, mức độ nguy hiểm cao hơn.

Tuy nhiên, dữ liệu dịch tễ hiện nay cho thấy SXH không còn là bệnh riêng của trẻ em. Người lớn hoàn toàn có nguy cơ mắc bệnh và gặp biến chứng nặng. Cụ thể, tính từ đầu năm đến ngày 6/11, toàn tỉnh ghi nhận 3.828 ca mắc SXH. Trong số này có tới 1.718 ca nhiễm ghi nhận ở nhóm người lớn (trên 15 tuổi), chiếm 44,8%; số còn lại (2.110 ca) thuộc nhóm trẻ em từ dưới 15 tuổi. Điều này cho thấy mọi lứa tuổi đều phải chủ động phòng bệnh.

Lực lượng y tế kiểm tra tình hình lăng quăng ở các lu, hũ chứa nước tại hộ gia đình.

- Bác sĩ có thể cho biết đường lây truyền bệnh SXH và những triệu chứng nhận biết sớm, dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm của bệnh mà người dân cần lưu ý?

Bác sĩ CKII Nguyễn Hoàng Tuấn Anh: Đường lây truyền của SXH là qua trung gian muỗi vằn (Aedes aegypti). Muỗi vằn hút máu từ người mang vi-rút gây bệnh, rồi đốt và truyền vi-rút sang người lành. Chúng có đặc tính sinh sống, đẻ trứng trong các dụng cụ chứa nước sạch xung quanh nhà và thường đốt người vào ban ngày.

SXH là bệnh truyền nhiễm nhóm B, đặc biệt nguy hiểm. Nếu người bệnh chủ quan, không đến cơ sở y tế khám và điều trị kịp thời, thì khi khởi phát có nguy cơ tử vong.

Ở giai đoạn đầu, SXH có biểu hiện lâm sàng rất giống với các bệnh lý sốt siêu vi, cảm cúm hoặc phát ban thông thường nên người bệnh rất dễ chủ quan, tự điều trị tại nhà. Các triệu chứng phổ biến ban đầu gồm: sốt cao đột ngột, đau hốc mắt, nhức đầu, phát ban ngoài da, đau cơ, nhức mỏi xương khớp và buồn nôn.

Tuy nhiên, người bệnh và gia đình cần đặc biệt theo dõi chặt chẽ từ ngày thứ ba đến ngày thứ bảy của bệnh. Nếu sốt kéo dài từ 3 ngày trở lên kèm theo bất kỳ triệu chứng cảnh báo như: xuất hiện các chấm, mảng xuất huyết dưới da, chảy máu mũi hoặc chảy máu chân răng; nôn ói liên tục, nôn ra máu hoặc đi ngoài có máu trong phân; đau bụng dữ dội; chân tay lạnh, vã mồ hôi; người mệt mỏi, li bì... thì cần đưa ngay người bệnh đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Nhân viên CDC Cà Mau và nhân viên y tế xã Sông Đốc xuống địa bàn tuyên truyền, khuyến cáo người dân thực hiện các giải pháp phòng bệnh sốt xuất huyết.

- Thưa bác sĩ, ngành y tế đã triển khai những giải pháp nào để kiểm soát các ổ dịch SXH bùng phát trong cộng đồng?

Bác sĩ CKII Nguyễn Hoàng Tuấn Anh: Trước tình hình ca bệnh gia tăng, CDC Cà Mau đã chủ động tham mưu Sở Y tế triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó. Theo đó, ngành y tế chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, hoá chất, vật tư y tế và trang thiết bị, sẵn sàng ứng phó khi có dịch. Đồng thời, tăng cường lực lượng hỗ trợ chuyên môn, sẵn sàng tiếp ứng tuyến y tế cơ sở nhằm nâng cao năng lực giám sát, phát hiện và xử lý ổ dịch.

Các ổ dịch trong cộng đồng được khoanh vùng, phun hoá chất diệt muỗi diện rộng nhằm cắt đứt nguồn lây. Song song đó, công tác tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ dân được tăng cường nhằm nâng cao nhận thức tự bảo vệ sức khoẻ.

- Xin cảm ơn bác sĩ!