Ngăn chặn dịch Ebola bùng phát xâm nhập vào Việt Nam qua đường hàng không

Hành khách làm thủ tục chuyến bay tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.

Bên cạnh đó, các cơ quan đơn vị trong ngành hàng không cần giám sát chặt chẽ hành khách nhập cảnh từ vùng có dịch vào Việt Nam, phát hiện kịp thời những trường hợp nghi vấn để cách ly theo dõi; tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát, siết chặt kỷ cương trong công tác phòng chống bệnh Ebola, sẵn sàng các biện pháp đáp ứng, phòng chống dịch bệnh tại các cảng hàng không; tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Y tế, các Bộ, ngành và cơ quan địa phương có liên quan để kịp thời kiểm tra, phát hiện các trường hợp nhiễm Ebola. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cảng vụ hàng không triển khai các nội dung trên đến các cơ quan, đơn vị hoạt động tại cảng hàng không.

Theo thông tin của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Ebola là một bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng, thường dẫn đến tử vong, lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch tiết, các bề mặt và vật dụng bị nhiễm dịch tiết của người bệnh. Tính đến nay, WHO ghi nhận hơn 9.000 ca Ebola và hơn 4.000 ca tử vong tại Cộng hoà Dân chủ Congo, trở thành đợt bùng phát Ebola lớn nhất trong lịch sử nước này. Dịch bệnh cũng bắt đầu lan sang các nước láng giềng khi Kenya báo cáo 3 ca nhiễm Ebola.