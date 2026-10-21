Ngăn chặn đánh bắt thủy sản bằng kích điện trên các tuyến sông của Thủ đô

Thời gian gần đây, qua công tác tuần tra, kiểm soát trên tuyến sông Hồng, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) liên tiếp phát hiện các trường hợp sử dụng kích điện để đánh bắt thủy sản.

Lực lượng chức năng phát hiện 3 trường hợp sử dụng kích điện để khai thác thủy sản trái quy định ngày 13/10

Cụ thể, khoảng 10h40 ngày 10/10, quá trình tuần tra tại Km181 sông Hồng (phường Bồ Đề), Tổ công tác phát hiện anh N.T.P. (SN 1991, trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội) có hành vi sử dụng kích điện đánh bắt cá.

Tiếp đó, trong ngày 13/10, đơn vị phát hiện thêm 3 vụ việc có hành vi tương tự trên sông Hồng.

Trao đổi với PV Báo Công an nhân dân, Trung tá Trần Văn Công (Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 2) cho biết, việc sử dụng kích điện khai thác thủy sản không chỉ vi phạm quy định của pháp luật mà còn gây tác động tiêu cực đến môi trường nước, làm suy giảm nguồn lợi thủy sản và ảnh hưởng đến hệ sinh thái. Trước thực trạng này, bên cạnh công tác tuần tra xử lý vi phạm, lực lượng Cảnh sát đường thủy đã phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản.

Lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật đang được đẩy mạnh nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường sinh thái đường thủy.

Ghi nhận của PV trong ngày 21/10, tại khu vực bến đò Văn Đức và làng vạn chài Văn Đức (xã Bát Tràng, Hà Nội), Đội Cảnh sát đường thủy số 2 phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế môi trường, UBND và Công an xã Bát Tràng, Cảng vụ Hà Nội cùng Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các quy định của pháp luật với chủ đề “Cùng chung tay bảo vệ môi trường, nguồn tài nguyên nước và đa dạng sinh học”.

Tại buổi tuyên truyền, tổ trưởng, tổ phó cùng các hộ dân xóm vạn chài Văn Đức được phổ biến những quy định liên quan đến giao thông đường thủy, khai thác thủy sản và trách nhiệm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Người dân đọc thông tin được lực lượng Cảnh sát đường thuỷ phát tại buổi tuyên truyền.

Theo đó, người dân cần lựa chọn phương pháp đánh bắt an toàn, tuyệt đối không sử dụng kích điện, xung điện, vật liệu nổ và các công cụ, phương tiện bị cấm để khai thác thủy sản. Việc đánh bắt bằng xung điện có thể gây hủy hoại nguồn lợi thủy sản, làm ảnh hưởng đến khả năng tái tạo của các loài, từ đó tác động trực tiếp đến sinh kế của người dân trong hiện tại và tương lai.

Theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 38/2024/NĐ-CP, hành vi sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản mà không sử dụng tàu cá, nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, có thể bị phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng; tang vật, công cụ vi phạm bị tịch thu theo quy định. Trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Tổ công tác Đội Cảnh sát đường thuỷ số 2 tuần tra sông Hồng.

Không chỉ phổ biến quy định, lực lượng chức năng còn phát hàng trăm tờ rơi, trình chiếu video trực quan và trao tặng áo phao cứu sinh cho người dân. Đáng chú ý, nhiều hộ dân tham dự đã tự nguyện ký cam kết không mua bán, tàng trữ, sử dụng công cụ kích điện, vật liệu nổ để khai thác thủy sản; đồng thời vận động người thân, hàng xóm cùng chấp hành.

Nói về công tác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, ông Nguyễn Văn Hường (người dân vạn chài thôn Trung Quan) chia sẻ, khu vực có hơn 100 hộ dân, phần lớn sinh kế gắn với việc đánh bắt tôm, cá trên sông. Qua những nội dung được phổ biến, người dân hiểu rõ hơn về tác hại của việc sử dụng kích điện và các quy định của pháp luật liên quan.

“Chúng tôi hoàn toàn nhất trí với việc cấm sử dụng kích điện đánh bắt thủy sản và sẽ tuyên truyền để bà con cùng thực hiện, không vi phạm pháp luật”, ông Hường chia sẻ.

Tổ công tác trao đổi, nhắc nhở đến một người dân vạn chài.

Với tinh thần trách nhiệm cao, sự kiên trì vận động, giải thích, đổi mới trong phương pháp tuyên truyền của lực lượng Cảnh sát đường thủy, người dân vạn chài đã nhận thức được tác hại lâu dài và nguy cơ vi phạm pháp luật nếu sử dụng kích điện đánh bắt thủy sản. Khi người dân chỉ đánh bắt bằng các phương pháp truyền thống, nguồn lợi thủy sản trên sông Hồng sẽ tự hồi sinh, mang lại nguồn thu ổn định cho người dân vạn chài, không chỉ hiện tại mà còn nhiều thế hệ sau.

Cảnh sát đường thủy phát hàng trăm tờ rơi cho người dân vạn chài.