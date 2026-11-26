Chiều 26-11, tại thành phố Bắc Ninh đã diễn ra Hội nghị ký kết các hoạt động kết nghĩa giữa Lữ đoàn 426 với Đảng uỷ phường Lạng Giang. Tham dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Thượng tá Hà Văn Quân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 426, Cục Phương tiện không người lái; Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy phường Lạng Giang, TP Bắc Ninh.