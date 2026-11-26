Ngăn chặn cháy, nổ làng nghề dịp cuối năm
Những tháng cuối năm, các làng nghề trên địa bàn Thành phố bước vào cao điểm sản xuất, kinh doanh, kéo theo nguy cơ cháy, nổ gia tăng do thời tiết hanh khô, sử dụng nhiều thiết bị điện, máy móc công suất lớn và tập kết nhiều nguyên liệu dễ cháy… Trước thực tế đó, các cấp chính quyền và lực lượng chức năng tăng cường triển khai các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy, nổ, bảo đảm an toàn cho người dân và hoạt động sản xuất. Ghi nhận thực tế tại xã phúc Thọ.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ngan-chan-chay-no-lang-nghe-dip-cuoi-nam-246261126210253413.htm