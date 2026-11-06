Ngăn chặn bố vợ, con rể 'chan' nhau

2 người liên quan đến vụ việc và tang vật được đưa về trụ sở Công an để làm việc.

Mới đây, sau khi đi nhậu về, ông N.V.T xảy ra cãi vã với con rể rồi hai bên dùng dao thách thức, la lối gây mất ANTT tại khu vực. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh Khánh Hòa nhanh chóng đến hiện trường ngăn chặn vụ việc, đưa những người có liên quan về Công an phường Bắc Nha Trang để làm việc. Ngày 5-11, Đội Cảnh sát 113 (Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH - Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đã lập biên bản bàn giao vụ việc và 2 người liên quan cùng tang vật thu giữ tại hiện trường cho Công an phường Bắc Nha Trang tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định.