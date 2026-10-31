Ngăn chặn 'báo thủ' đánh nhau
Trong quá trình TTKS bảo đảm ANTT tại địa bàn phường Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi), Lực lượng Cảnh sát CS113 (Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH- Công an tỉnh Quảng Ngãi) vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhóm 17 thanh thiếu niên tụ tập mang theo hung khí chuẩn bị giải quyết mâu thuẫn.
Qua kiểm tra tại hiện trường, lực lượng CS113 phát hiện có đối tượng trong nhóm này mang theo 3 hung khí, gồm: 2 kiếm nhọn, 1 dao rựa cùng 1 bình xịt hơi cay. Bước đầu đấu tranh, các đối tượng khai nhận mang theo số hung khí trên nhằm chuẩn bị giải quyết mâu thuẫn cá nhân phát sinh từ trước với một nhóm học sinh khác. Ngày 30-10, lực lượng Cảnh sát CS113 cho biết, lập biên bản vụ việc và bàn giao các đối tượng cùng tang vật, phương tiện cho Công an phường Kon Tum tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/ngan-chan-bao-thu-danh-nhau-post360283.html