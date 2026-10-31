Ngăn chặn 'báo thủ' đánh nhau

Nhóm “báo thủ” bị CS113 ngăn chặn.

Qua kiểm tra tại hiện trường, lực lượng CS113 phát hiện có đối tượng trong nhóm này mang theo 3 hung khí, gồm: 2 kiếm nhọn, 1 dao rựa cùng 1 bình xịt hơi cay. Bước đầu đấu tranh, các đối tượng khai nhận mang theo số hung khí trên nhằm chuẩn bị giải quyết mâu thuẫn cá nhân phát sinh từ trước với một nhóm học sinh khác. Ngày 30-10, lực lượng Cảnh sát CS113 cho biết, lập biên bản vụ việc và bàn giao các đối tượng cùng tang vật, phương tiện cho Công an phường Kon Tum tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.