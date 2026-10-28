Ngăn chặn bạo lực, công an đưa nhóm thiếu niên đến nghĩa trang liệt sĩ để giáo dục

Đêm 26/10, nhận được tin báo của người dân về việc hai nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị đánh nhau, Công an xã Phú Giáo nhanh chóng có mặt, ngăn chặn vụ việc và đưa những người liên quan về trụ sở làm việc.

Theo thông tin Công an xã Phú Giáo đăng tải, trong nhóm có những em mới 13–16 tuổi. Một số em đã bỏ học, rời gia đình đi bụi, tụ tập cùng bạn bè, thiếu sự quan tâm từ cha mẹ đối với các em.

Sau khi đưa nhóm thanh thiếu niên về trụ sở, lực lượng công an đã tiến hành giáo dục, nhắc nhở về ý thức chấp hành pháp luật.

Đồng thời công an xã Phú Giáo tiếp tục đưa các thiếu niên đến nghĩa trang liệt sĩ của xã để giáo dục về truyền thống và giá trị của cuộc sống hòa bình. Tại đây, các em đi qua từng phần mộ liệt sĩ, lau bụi, quét lá, nhổ cỏ và ghi nhớ tên những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Theo Công an xã Phú Giáo, hoạt động nhằm giúp các em hiểu rằng, ở độ tuổi tương đương với mình, nhiều thế hệ cha anh đã cầm súng ra chiến trường, có những người hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ để bảo vệ nền độc lập, hòa bình hôm nay. Qua đó, nhắc nhở các em trân trọng cuộc sống, chú trọng học tập, rèn luyện và không vì những phút bốc đồng mà đánh đổi tương lai.

Hoạt động giáo dục giúp các em hiểu rằng nền hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng sự hy sinh của biết bao anh hùng liệt sĩ, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm và sống có ích cho xã hội.

Bên cạnh công tác giáo dục, Công an xã Phú Giáo khẳng định sẽ kiên quyết phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là gây rối trật tự công cộng, đánh nhau, tụ tập đua xe, sử dụng hung khí và vi phạm quy định về an toàn giao thông./.